El iPhone Plegable se le atraganta a Apple, esta sería su fecha de lanzamiento

Una de las mayores críticas que habitualmente se le ha hecho a Apple es su incapacidad para adelantarse a las otras compañías con las que compite. Apple posee calidad pero una escasa innovación. Marcas como Samsung, Xiaomi, Huawei… suelen adelantarse a la compañía de la manzana mordida en innovación. Pero parece que, al menos hasta el momento, no le ha afectado en demasía. La compañía de Cupertino tiene una evidente máxima: mejor no arriesgar. Mejor tarde que mal. Mejor tarde que sin una verdadera calidad y utilidad. El Samung Galaxy Fold, por ejemplo, fue toda una revolución en el mercado de los terminales plegables pero verdaderamente, más allá de su exotismo, era un ‘ladrillo’ de terminal carente de una destacable versatilidad y calidad de usuario. Eso Apple lo detesta. Hasta que no se pueda conseguir la fabricación de un terminal plegable pero que mantenga la línea, la calidad y la experiencia de usuario propia de un iPhone, mejor no lanzar nada. Y es comprensible.

Todo lo anterior mencionado, sin embargo, no elimina el interés que los fans y usuarios de Apple poseen en relación con la fecha de lanzamiento de su terminal plegable. Y lo cierto es que se deberán colmar de mucha paciencia para soportar la espera. De muchísima, mejor dicho. Según los últimos rumores se prevé que el iPhone plegable no vea la luz hasta, como mínimo, el año 2023 aunque muy posiblemente llegue tiempo más tarde.

El concepto que Apple está ya persiguiendo es un terminal de tipo concha que permita albergar un considerable tamaño de pantalla pero que al plegarlo reduzca sustancialmente su tamaño mejorando la experiencia de usuario -al poder, por ejemplo, portarlo o guardarlo de una mejor forma-. Lo que se le está atragantando, esto es, el principal problema con el que está luchando, es con el cristal que protegería la pantalla. Los de Cupertino quieren eliminar toda posibilidad de que tal pantalla se deforme o se dañe pues, precisamente, la pantalla es el rasgo principal de los terminales plegables. Curiosamente, todo parece indicar que la pantalla flexible de los futuros iPhone plegables sería fabricada por su claro competidor: Samsung. Serían paneles con la tecnología OLED que permitirían una mejor calidad de imagen al hacer que los colores sean más vistosos y los negros más puros.

Sin lugar a dudas, otro aspecto característico del iPhone plegable será su precio. Se convertirá de facto en su modelo ‘tope de gama’ y como tal también tendrá un precio de ‘tope de gama’. Se espera que su versión base no baje de los 1500 dólares. Un dispositivo para nada, consecuentemente, asequible.

En cuanto tengamos más noticias ampliaremos esta información en Periodista Digital.