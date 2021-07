El momento en que asesinan de un balazo en la cara al rapero Zerail Dijon Rivera

En vivo y en directo, mientras Zerail Dijon Rivera hacía una de sus populares conexiones.

El espeluznante asesinato de un rapero estadounidense fue capturado en vivo en Instagram después de que el artista comenzó a transmitir momentos antes de su muerte.

El incidente ocurrió en Hawthorne, una ciudad del condado de Los Ángeles.

Zerail Dijon Rivera, de 21 años, conocido como ‘Indian Red Boy’, estaba sentado en su automóvil, hablando a través de Instagram Live con un amigo, cuando comenzaron a sonar los disparos.

El músico, quien estaba transmitiendo en vivo en ese momento, recibió un disparo en la cara.

En el video, el joven rapero se estremece después de un disparo, se queda sin aliento y murmura «busquen ayuda» antes de desplomarse.

Los paramédicos que respondieron al incidente declararon a Rivera muerto en el lugar.

Aquellos que vieron las horribles imágenes compartieron sus desgarradoras descripciones en la redes.

«Ese video de Indian Red Boy es brutal. Un minuto te ríes a carcajadas, al minuto siguiente te quedas sin aliento pidiendo ayuda», comentó un usuario de Twitter.

Otros aseveraron que el clip era «horrible» y lamentaron haberlo visto.

21-year-old rapper Indian Red Boy was shot and killed in the driver’s seat of his car on Thursday, July 8, while he was on IG Live with a friend.

There’s rumors flying around that this was retaliation due to him disrespecting Nipsey Hussle’s mural, and painting over it. pic.twitter.com/CwHuero7j7

— MUSICXCLUSIVES (@MusicXclusives) July 11, 2021