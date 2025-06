Mark Zuckerberg acelera la carrera de la IA: Meta ficha a Alexandr Wang para crear un equipo de superinteligencia

Mark Zuckerberg no ha sido nunca de los que se conforman con ir a la zaga.

En un movimiento que recuerda más a una escena de Silicon Valley que a una reunión de consejo tradicional, el CEO de Meta ha decidido acelerar —y mucho— su apuesta por la inteligencia artificial.

Su objetivo es claro: construir una superinteligencia que no solo iguale, sino supere las capacidades cognitivas humanas en todos los aspectos posibles. Y para ello, nada mejor que rodearse del mejor talento… aunque eso cueste cifras mareantes.

El plan es tan ambicioso como el propio Zuckerberg.

Hablamos de formar un grupo de élite compuesto por 50 expertos en inteligencia artificial, muchos de ellos fichados personalmente por el propio Mark, en reuniones informales y cenas privadas en sus residencias de California.

La competencia es feroz: ofertas de hasta nueve cifras para atraer a investigadores estrella, algunos provenientes de OpenAI y Google. Porque en la guerra actual por el dominio global de la IA, el dinero parece ser lo de menos.

Meta Platforms is in advanced talks to invest around $14 billion into Scale AI and hire the startup’s chief executive to help lead its AI efforts https://t.co/fxZQ2qUcHb

— WSJ Tech (@WSJTech) June 10, 2025