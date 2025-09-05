Material 3 Expressive aterriza en Pixel 6 y Tablet: el rediseño más personal de Google ya está aquí

Llega septiembre y, como quien no quiere la cosa, Google decide darle un buen meneo visual a los móviles Pixel 6 en adelante y la Pixel Tablet. El Pixel Drop, ese «regalo trimestral» de funciones y rediseños, aterriza con Material 3 Expressive, una apuesta estética y funcional que promete dividir a los fans entre los que adoran los cambios y los que preferían el look clásico de Android. Pero, ojo, no es solo cuestión de colores y formas: hay inteligencia artificial por todas partes, Quick Share renovado y novedades en wearables que no pasan desapercibidas.

A día de hoy, 4 de septiembre de 2025, el despliegue de Material 3 Expressive ya ha comenzado y se irá extendiendo en las próximas semanas, según el modelo de Pixel y la operadora. Google quiere que la experiencia sea más personal, más viva y, sobre todo, más coherente entre dispositivos. Pero, ¿realmente lo consigue?

¿Qué trae Material 3 Expressive? Más allá de los colores

Material 3 Expressive no es solo un lavado de cara. Google apuesta por animaciones más fluidas, efectos dinámicos en la pantalla de bloqueo (Live Effects, como meteorología animada y fondos personalizados) y un rediseño de los Ajustes Rápidos, ahora más accesibles y visualmente atractivos. El usuario puede personalizar hasta el más mínimo detalle, desde la experiencia de llamadas hasta el aspecto de los contactos, todo buscando que el Pixel sea, literalmente, “tu Pixel”.

Entre las novedades que más han dado que hablar:

Animaciones vivas y personalización extrema : la pantalla cobra vida con efectos en tiempo real y la posibilidad de reflejar tu estado de ánimo o el clima directamente en el fondo.

: la pantalla cobra vida con efectos en tiempo real y la posibilidad de reflejar tu estado de ánimo o el clima directamente en el fondo. Ajustes rápidos rediseñados : más grandes, más claros y pensados para que no tengas que hacer malabares con los dedos (especialmente útil si eres de los que tiene manos poco precisas).

: más grandes, más claros y pensados para que no tengas que hacer malabares con los dedos (especialmente útil si eres de los que tiene manos poco precisas). Personalización de llamadas: puedes asignar fondos y estilos únicos a tus contactos, lo que da un toque divertido y, para algunos, quizá algo caótico si se abusa de la función.

Quick Share, Pixel Buds Pro 2 y Pixel Watch: todo conectado

El Pixel Drop de septiembre no se queda solo en el diseño. Quick Share, la función para compartir archivos entre dispositivos Android, recibe una interfaz renovada, más intuitiva y rápida, pensada para competir con AirDrop en usabilidad.

Por su parte, los Pixel Buds Pro 2 estrenan Adaptive Audio, una función que ajusta automáticamente el volumen y la cancelación de ruido según el entorno. Además, llegan los controles por gestos con la cabeza: ahora puedes aceptar una llamada asintiendo o rechazarla negando, sin tocar el auricular. La protección contra ruidos fuertes también hace acto de presencia, cuidando la salud auditiva de los usuarios más despistados.

En el terreno de los wearables, la integración entre Pixel Watch y Google Maps da un salto: si inicias una ruta andando o en bici en el móvil, la navegación aparece automáticamente en el reloj, permitiendo guiarte sin sacar el móvil del bolsillo. Es un guiño a los urbanitas y ciclistas que buscan practicidad y seguridad.

La inteligencia artificial lo impregna todo

El despliegue de Material 3 Expressive no sería tan relevante sin el protagonismo de la inteligencia artificial. Gemini, el asistente conversacional de Google, mejora la detección de voz incluso en ambientes ruidosos y permite interacciones más naturales con los Pixel Buds Pro 2. Gboard también incorpora nuevas herramientas de IA, facilitando la escritura y la expresión con emojis y sugerencias más inteligentes.

Además, Google ha recuperado Androidify, permitiendo crear avatares personalizados usando IA: basta subir una foto, escribir una descripción y el sistema genera un bot único, todo gracias a los últimos modelos de inteligencia artificial de la compañía. No faltan las polémicas: hay usuarios que ven estos avances como un paso hacia la hiperpersonalización, mientras otros critican la “saturación” visual y la posible pérdida de la identidad original de Android.

¿Rediseño rompedor o exceso de efectos?

No todo el mundo está convencido. En redes y foros ya se debate si Material 3 Expressive es el soplo de aire fresco que Android necesitaba o si, por el contrario, complica la experiencia con tanta opción estética y efecto animado. Algunos usuarios aplauden la fluidez y la coherencia visual, mientras otros echan de menos una interfaz más simple y directa, sin tantos fuegos artificiales.

La polémica está servida: ¿es este el futuro de Android o simplemente otra moda pasajera? Google, por su parte, parece decidido a apostar por una experiencia cada vez más personalizada y asistida por IA. El despliegue progresivo permitirá a los usuarios decidir si se suman al cambio o si prefieren quedarse con lo conocido.

El futuro Pixel (y la IA) ya está aquí

Material 3 Expressive marca un antes y un después en la relación entre el usuario y su Pixel. La personalización extrema, la integración de IA en el día a día y la conexión fluida entre móviles, tabletas, auriculares y relojes crean un ecosistema cada vez más inteligente y visualmente impactante.

¿Será suficiente para fidelizar a los usuarios más exigentes y atraer a nuevos? Solo el tiempo (y la próxima polémica de diseño) lo dirá. De momento, quien tenga un Pixel 6, una Tablet o cualquier dispositivo reciente de Google, puede prepararse para estrenar móvil… sin pasar por caja.