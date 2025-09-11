Apple reinventa el iPhone con el 17 Air ultradelgado y apuesta por la IA en sus nuevos wearables

No todos los días una marca logra que su presentación global se convierta en tendencia mundial, pero Apple lo ha vuelto a hacer.

El evento “Awe‑Dropping”, celebrado el 9 de septiembre, dejó claro que la compañía sigue empeñada en redefinir el concepto de tecnología móvil y wearables.

El protagonista indiscutible fue el iPhone 17 Air, un terminal que lleva la delgadez al extremo con solo 5,6 milímetros de grosor y un cuerpo de titanio tan ligero como resistente.

El nuevo iPhone no solo presume de silueta: su pantalla OLED de 6,5 pulgadas ofrece 3.000 nits de brillo y tasa de refresco de 120 Hz.

Por dentro, el chip A19 Pro promete un rendimiento que apunta alto, acompañado de 12 GB de memoria RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno.

El terminal llega con iOS 26 y la nueva generación de Apple Intelligence, llevando la integración de inteligencia artificial a nuevas cotas. El precio arranca en 1.219 euros (999 dólares en EE. UU.) y estará disponible a partir del 19 de septiembre.

¿Qué más trae el iPhone 17 Air?

Cámaras: Trasera de 48 MP y frontal de 18 MP, con zoom digital de hasta 10x.

Trasera de 48 MP y frontal de 18 MP, con zoom digital de hasta 10x. Autonomía: Hasta 27 horas de reproducción de vídeo.

Hasta 27 horas de reproducción de vídeo. Conectividad: Wi-Fi 7, 5G y Bluetooth 6.0.

Wi-Fi 7, 5G y Bluetooth 6.0. Funcionalidades extra: Face ID, resistencia IP68, botón de control de cámara, carga rápida de 30 W.

La apuesta por la inteligencia artificial no se queda en el marketing: iOS 26 integra funciones avanzadas como traducción instantánea, sugerencias contextuales y reconocimiento de voz mejorado. Apple no ha escatimado en detalles para convencer a quienes buscan un móvil potente, elegante y, sobre todo, diferente.

Apple Watch Ultra 3 y Series 11: salud, aventura y satélites

La revolución wearable tampoco pasó desapercibida. Apple presentó los nuevos Apple Watch Series 11, SE 3 y Ultra 3, cada uno dirigido a públicos muy concretos. El Ultra 3 destaca por incorporar, por primera vez en un reloj de la marca, conectividad vía satélite, permitiendo enviar mensajes y avisos de emergencia incluso fuera de cobertura móvil tradicional.

Entre las características más relevantes del Ultra 3:

Pantalla más grande y brillante jamás vista en un Apple Watch.

jamás vista en un Apple Watch. Autonomía de hasta 42 horas (72 en modo bajo consumo).

(72 en modo bajo consumo). Sensores avanzados : medición de tensión arterial, detección de apnea del sueño, electrocardiograma y una nueva función de puntuación de sueño más precisa.

: medición de tensión arterial, detección de apnea del sueño, electrocardiograma y una nueva función de puntuación de sueño más precisa. Acabados en titanio negro o natural y conectividad GPS + Cellular.

El Series 11, por su parte, ha mejorado su autonomía hasta las 24 horas e integra funciones de salud avanzadas como notificaciones de hipertensión y calidad del sueño, con un cristal Ion-X más resistente y compatibilidad con 5G. El SE 3 se presenta como la opción más asequible, pero sin renunciar a conectividad 5G y funciones de salud clave.

AirPods Pro 3: traducción en vivo y más IA para tus oídos

Los nuevos AirPods Pro 3 han dado un salto inesperado gracias a la traducción en vivo. Ahora es posible mantener una conversación fluida en varios idiomas gracias a la función ‘Live Translation’, habilitada por la inteligencia artificial de Apple. Esta prestación funciona incluso si solo uno de los interlocutores tiene los AirPods: el iPhone puede actuar como pantalla de transcripción para mostrar lo que decimos traducido en tiempo real.

Idiomas soportados: inglés, francés, alemán, portugués y español de lanzamiento; se sumarán italiano, japonés, coreano y chino a final de año.

inglés, francés, alemán, portugués y español de lanzamiento; se sumarán italiano, japonés, coreano y chino a final de año. Cancelación de ruido activa mejorada , el doble de potente que la generación anterior, y nuevas almohadillas de espuma para un aislamiento superior.

, el doble de potente que la generación anterior, y nuevas almohadillas de espuma para un aislamiento superior. Autonomía: hasta 8 horas con cancelación activa y 10 horas en modo transparencia.

Apple demuestra que la inteligencia artificial ya no es solo una promesa de futuro, sino una realidad tangible en su ecosistema de productos. Los nuevos wearables permiten desde realizar traducciones simultáneas hasta analizar patrones de sueño o detectar problemas de salud de forma proactiva.

IA, salud y diseño: el tridente de la nueva Apple

La integración de Apple Intelligence en todos los dispositivos marca el salto definitivo hacia un ecosistema conectado, inteligente y adaptativo. El iPhone 17 Air y los nuevos wearables no solo ofrecen más potencia y autonomía, sino también una experiencia personalizada gracias a la IA.

El iPhone 17 Air integra sugerencias inteligentes, reconocimiento avanzado de voz y traducción instantánea en iOS 26.

Los Apple Watch utilizan IA para analizar el sueño, detectar irregularidades en la presión arterial y ofrecer recomendaciones de entrenamiento personalizadas.

Los AirPods Pro 3 emplean IA para separar voces, cancelar ruido y traducir conversaciones en tiempo real.

A día de hoy, 10 de septiembre de 2025, el mercado tecnológico se enfrenta a un nuevo paradigma: dispositivos más ligeros, autónomos e inteligentes que nunca. Apple no solo responde a las demandas del usuario, sino que anticipa tendencias y redefine lo que esperamos de la tecnología personal.

El futuro, visto desde Cupertino, parece cada vez más delgado, inteligente y, por qué no decirlo, un poco más divertido.