Si ves estos números en la pantalla de tu móvil, no contestes, porque te quieren vacíar la cuenta bancaria

Recibes una llamada que solo suena una vez y se corta. Miras la pantalla y ves un prefijo internacional que no reconoces, como el +880 de Bangladesh o el +216 de Túnez.

La curiosidad te invade, decides devolver la llamada y… ¡sorpresa! Tu factura telefónica se dispara con cargos que pueden alcanzar varios euros por minuto.

Este es el fraude Wangiri, un término que significa «una llamada y corte» en japonés, y que ha vuelto a hacerse notar con fuerza en 2025, afectando a usuarios tanto en España como en Latinoamérica.

Los estafadores utilizan sistemas automáticos que realizan hasta 300.000 llamadas perdidas al día a números aleatorios.

Solo necesitan que un pequeño porcentaje de las personas devuelva la llamada para llenarse los bolsillos con miles de euros.

Si decides llamar de vuelta, te conectan con un número de tarificación especial, parecido a un 902 en España, pero internacional y muy costoso.

Para mantenerte al teléfono, hacen uso de música de espera, repeticiones de tu voz o grabaciones que parecen ser parte de un servicio legítimo.

Cómo opera el timo paso a paso

El fraude se divide claramente en dos etapas. Primero, generan la llamada perdida sin costo alguno: marcan tu número y cuelgan antes de que puedas contestar. En segundo lugar, cuando devuelves la llamada, caes en su trampa. Te mantienen en línea el mayor tiempo posible para incrementar los costos. En un caso documentado en Reino Unido, una persona llegó a pagar más de 900 libras (alrededor de 1.060 euros) por una llamada que duró cinco horas con una grabación en espera.

Los delincuentes optan por prefijos inusuales para despertar la curiosidad del receptor. Aquí tienes algunos de los más comunes reportados recientemente:

+880 (Bangladesh)

(Bangladesh) +216 (Túnez)

(Túnez) +373 (Moldavia)

(Moldavia) +676 (Tonga)

(Tonga) +44 (Reino Unido, a veces camuflado)

(Reino Unido, a veces camuflado) +881 o +882 (redes satelitales)

Las versiones más modernas incluyen el llamado Wangiri 2.0, donde bots envían números a formularios online para que empresas devuelvan llamadas o utilizan números caribeños que parecen locales desde EE.UU. y Canadá. En México, la Profeco advierte sobre grabaciones que simulan entrevistas laborales para robar tu voz y utilizarla con inteligencia artificial en extorsiones.

En España, compañías como Movistar y DIGI han confirmado que el fraude continúa vigente. Utilizan VoIP para complicar su rastreo y colaboran con operadores corruptos que desvían llamadas hacia destinos premium. Un simple gesto como devolver una llamada puede vaciar tu cuenta sin que lo notes hasta recibir la factura al final del mes.

Por qué sigue funcionando en 2025

La fragmentación de las redes contribuye al éxito de estos timadores. Una sola llamada puede cruzar múltiples operadores: desde un móvil español hasta una línea fija internacional, pasando por tránsitos fraudulentos que desvían el tráfico. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) indica que bloquear estas llamadas es posible, pero depende del usuario; la conciencia es más efectiva que cualquier tecnología.

En Ecuador y México, miles reportan recibir diariamente llamadas «fantasmas». Tanto la Policía Cibernética como Profeco recomiendan no contestar estas llamadas. En España, la Policía Nacional advierte que los bots están programados para marcar listas masivas de teléfonos. Las pérdidas globales ascienden a miles de millones de dólares cada año, con solo un 1% de devoluciones generando este impacto significativo.

Algunos estafadores emplean ingeniería social: simulan emergencias familiares o buzones de voz para inducirte a enviar mensajes SMS o suscribirte a servicios costosos. Además, pueden grabar tu «hola» para llevar a cabo fraudes mediante sistemas inteligentes basados en IA. Las consecuencias no solo son económicas; también afectan la confianza en los operadores y sobrecargan las redes.

Claves para protegerte ya

No caigas en esta trampa astuta. Aquí tienes algunas recomendaciones prácticas proporcionadas por expertos y operadoras:

Ignora las llamadas perdidas desconocidas, especialmente si son internacionales. Antes de actuar, busca el prefijo en Google. Instala aplicaciones como Truecaller para identificar spam y bloquear números indeseados. Revisa tus facturas mensuales y contacta a tu operador si detectas cargos sospechosos. Reporta números sospechosos a tu compañía (Movistar, DIGI, etc.), así como a ARCOTEL en algunos países o mediante aplicaciones anti-spam. Bloquea prefijos desde los ajustes del móvil o solicita a tu operador filtrar las llamadas internacionales. Evita publicar tu número en redes sociales o sitios web poco confiables.

Si ya has devuelto alguna llamada problemática, denuncia lo sucedido ante la Policía o Guardia Civil con capturas de pantalla como evidencia. Compañías como DIGI solicitan reportes al correo [email protected]. En este año 2025, con VoIP e inteligencia artificial avanzando rápidamente, el Wangiri se adapta; sin embargo, recuerda siempre esta regla sencilla: no devolvas ninguna llamada.

Expertos han criticado cómo algunos operadores priorizan conectar llamadas antes que bloquear fraudes; esto resulta en desvíos innecesarios en lugar de detenerlos directamente. Ojalá este asunto mejore pronto porque mientras tanto, dejarse llevar por la curiosidad puede costar muy caro. Mantén tu móvil alejado de timos y disfruta de noches tranquilas sin preocupaciones económicas.