¡Atención! WhatsApp dejará de funcionar en todos estos móviles a partir de 2026

Imagina que llega el día en 2026 en que abres WhatsApp y no responde.

Esta situación se repetirá entre miles de usuarios que todavía utilizan teléfonos con más de diez años de antigüedad.

La aplicación de Meta ha decidido poner el listón más alto: requerirá iOS 15.1 o versiones superiores en iPhones, y Android 5.0 o posteriores para dispositivos Android. Modelos como el iPhone 6 o el Samsung Galaxy S4 se quedarán fuera, ya que sus sistemas no reciben actualizaciones de seguridad.

Esta decisión no es ninguna sorpresa. WhatsApp lleva a cabo este tipo de cambios cada año para reforzar la seguridad y la estabilidad del servicio.

Los sistemas obsoletos representan una puerta abierta para los hackers y limitan la implementación de nuevas funciones.

La compañía evalúa el uso real de los dispositivos y el soporte que ofrecen los fabricantes. Si un modelo tiene pocos usuarios o no recibe actualizaciones, se despide.

Con esto, asegura que sus 2.300 millones de usuarios puedan enviar hasta 100.000 millones de mensajes diarios sin preocupaciones por la seguridad.

Cómo comprobar si tu móvil sobrevive al corte

Para saber si tu teléfono seguirá siendo compatible, ve a los ajustes y verifica la versión del sistema operativo. En Android: Configuración > Acerca del teléfono > Información del software, donde deberás buscar Android 5.0 (Lollipop) o superior. En iPhone: Ajustes > General > Información, donde deberás confirmar tener iOS 15.1 o superior.

Si no alcanzas esa versión, intenta actualizar si es posible; sin embargo, muchos modelos antiguos no lo permiten debido a limitaciones de hardware. WhatsApp informará dentro de la aplicación con mensajes reiterados antes del bloqueo definitivo.

Lista de dispositivos afectados:

iPhone fuera de juego:

iPhone 5, 5c, 5s

iPhone 6, 6 Plus

Modelos anteriores

Android en la lista negra (lanzados antes de 2014-2015):

Samsung: Galaxy S3, S4, S4 Mini, S5, Note 2, Core, Trend, J2

LG: Optimus L3, L5, L7, F5, L3 II, L7 II, Nexus 4, G3

Sony: Xperia M, Z2, Z3

Huawei: Ascend Mate, G740, D2

HTC: Desire 500, One M8

Motorola: Moto G y E primera generación

Estos dispositivos aún pueden realizar llamadas básicas; sin embargo, para WhatsApp, serán un recuerdo del pasado. No podrás enviar ni recibir mensajes ni realizar llamadas ni acceder a tus chats.

Copia de seguridad: no pierdas ni un meme

Si tu dispositivo figura en esta lista negra, actúa cuanto antes. Los expertos lo recomiendan encarecidamente: guarda todo en la nube.

iPhone : Utiliza iCloud . Abre WhatsApp > Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Hacer ahora.

: Utiliza . Abre > Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Hacer ahora. Android: Usa Google Drive, siguiendo la misma ruta: Ajustes > Chats > Copia de seguridad.

De esta forma podrás trasladar tu historial, fotos y vídeos a un nuevo móvil. Sin copia de seguridad, te despides para siempre de esas conversaciones memorables. Es una recomendación que hace también Meta, para evitar sorpresas desagradables.

Cambiar a otro teléfono será una buena opción si eliges uno lanzado en 2015 o después; los modelos más actuales aguantan bien el paso del tiempo. Si decides esperar al último momento para hacer el cambio, ten en cuenta que la aplicación bloqueará el acceso gradual desde enero de 2026.

Por qué pasa esto ahora: seguridad y el empujón de la IA

La prioridad para WhatsApp son los datos y su protección. Los sistemas obsoletos no reciben parches para corregir vulnerabilidades existentes. En un entorno donde los ciberataques son constantes cada día que pasa, el cifrado extremo a extremo exige contar con software actualizado.

Aquí entra en juego la inteligencia artificial (IA). En Meta, utilizan esta tecnología para determinar qué dispositivos seguirán siendo compatibles con su servicio. Analizan millones de dispositivos activos junto con patrones de uso y soporte por parte de los fabricantes para decidir cuáles están quedando atrás y priorizar sus recursos hacia los modelos más utilizados.

Los avances en IA están acelerando esta transición tecnológica. Ya se integran funciones como las transcripciones automáticas mediante IA o resúmenes inteligentes en los chats; todas requieren una potencia que los teléfonos antiguos simplemente no pueden ofrecer. Imagina esto: la IA generativa puede crear respuestas automáticas o filtrar spam con una precisión extraordinaria; pero sin contar con al menos Android 5.0 o iOS 15.1, te quedas fuera del juego.

Además, dentro de Meta entrenan modelos masivos de IA para prever amenazas potenciales; pero estos antiguos sistemas no pueden ejecutar esos algoritmos modernos adecuadamente lo que resulta en mayores riesgos como phishing o malware. La IA también optimiza servidores pensando en un futuro donde haya más usuarios conectados —hasta unos posibles tres mil millones— liberando ancho de banda al dejar atrás ese pequeño porcentaje (1-2%) de dispositivos viejos para innovaciones como videollamadas potenciadas por IA o experiencias inmersivas mediante realidad aumentada en los chats.

Reflexiona sobre esto: tu viejo Galaxy S4 del año 2013 simplemente no está preparado para manejar las exigencias actuales impuestas por la IA moderna. Con esta tecnología avanzada integrada en WhatsApp será capaz incluso detectar cuentas falsas al instante y sugerir respuestas inteligentes a sus usuarios; todo esto se multiplicará hacia el año 2026 mientras quienes sigan usando móviles obsoletos tendrán que mirar hacia alternativas como Telegram o Signal —que admiten dispositivos algo más antiguos pero cuentan con menos usuarios—.

El impacto real: millones afectados, pero economía digital gana

Es fácil imaginarlo: decenas de millones todavía utilizan estos dispositivos arcaicos alrededor del mundo. En España, según estimaciones desde Onda Cero, se prevé un impacto notable entre aquellos nostálgicos poseedores del antiguo iPhone 6 o algún Samsung anticuado. Aunque no representen a la mayoría del público generalizado sí duele perder esa conexión diaria.

Fabricantes como Apple y Samsung celebran esta decisión porque impulsará las ventas hacia nuevos modelos equipados con inteligencia artificial integrada; desde chips neuronales presentes en nuevos iPhones hasta Galaxy AI en los últimos Samsung disponibles en el mercado hoy día. Esto significa un crecimiento notable dentro del ámbito digital ya que más dispositivos compatibles significan mayor uso tanto dentro del ecosistema app como compras in-app e incluso publicidad dirigida gracias a la inteligencia artificial.

Es cierto que existe una crítica válida aquí: quizás podría haber extendido el soporte un año más; aunque es comprensible priorizar la seguridad ante todo lo demás —una elección acertada aunque pueda causar molestias momentáneas— . Los avances vertiginosos en inteligencia artificial justifican este corte; sin ellos se correría el riesgo real de estancamiento por parte del servicio.

Los usuarios deben estar preparados para migrar sus chats y actualizar sus equipos pronto; porque WhatsApp ya está enviando notificaciones claras advirtiendo sobre ello: “Actualiza o despídete”. Hazlo antes del año marcado por el final inminente del soporte para evitar sorpresas indeseadas.

Prepárate porque tu viejo dispositivo podría convertirse pronto solo en una anécdota; pero recuerda que WhatsApp junto con su integración avanzada basada en inteligencia artificial promete un futuro mucho más conectado y seguro.