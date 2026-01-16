Nueva filtración revela tamaños de pantalla del iPhone 18 Pro, Face ID bajo el panel y avances en IA

Una nueva filtración está causando revuelo en el ecosistema de Apple: los iPhone 18 Pro y Pro Max aterrizarán en otoño de 2026 con un diseño frontal renovado.

Imagina un Dynamic Island más compacto o incluso un punch-hole para la cámara frontal, mientras que parte del Face ID se ubicará bajo la pantalla.

No es esa fantasía de todo pantalla que muchos anhelan para 2028, pero sí representa un paso significativo hacia diseños más limpios.

Además, el chip de 2 nm promete no solo mayor potencia, sino también avances en IA que funcionarán localmente, reduciendo la dependencia de la nube.

Los modelos básicos, como el iPhone 18 estándar, podrían retrasarse hasta primavera de 2027, lo que permitirá a los modelos Pro resplandecer en septiembre.

Esto convierte a la gama alta en el verdadero laboratorio de innovación de Apple. Imagina pantallas LTPO de 120 Hz en todos los modelos Pro: el iPhone 18 Pro tendría unas generosas 6,3 pulgadas y el Pro Max, alcanzaría las 6,9. La eficiencia energética será clave al ajustar el refresco según lo que estés visualizando. ¿Y qué pasa con el iPhone Air 2? Los rumores apuntan a una pantalla de 6,5 pulgadas con un clásico Dynamic Island, añadiendo diversidad a la oferta.

Expertos como Ross Young, de Counterpoint Research, y Mark Gurman, de Bloomberg, han coincidido: la Dynamic Island se hará más pequeña, pero no desaparecerá del todo.

Parte del sistema Face ID se incorporará bajo el panel en los modelos Pro; sin embargo, algunos componentes seguirán visibles a través de un recorte mínimo. Olvídate de las enormes muescas; se prevé un pequeño orificio en la esquina superior izquierda para la cámara selfie, con el resto oculto. Aunque suena más a evolución que a revolución, es suficiente para que Apple recupere ventaja frente a competidores como Samsung, que ya ha comenzado a experimentar con tecnología under-display en algunos dispositivos.

En términos de hardware, el salto al proceso de fabricación de 2 nm por parte de TSMC para el chip A20 Pro es uno de los aspectos más prometedores. Esto mejorará tanto el rendimiento como la duración de la batería, crucial para tareas intensivas. Aquí entra en juego la IA: este nuevo chip permitirá procesar inteligencia artificial directamente en el dispositivo. Se acabaron los envíos constantes a servidores; ahora podrás disfrutar de edición fotográfica instantánea, reconocimiento vocal sin conexión o asistentes virtuales que aprenden tus preferencias sin poner en riesgo tu privacidad. Con Apple Intelligence ya presente en modelos actuales, imagina cómo podría evolucionar esto para 2026 con unos imponentes 16 GB de RAM integrados en los modelos Pro.

Observa detenidamente esta tabla sobre las filtraciones y su credibilidad; resulta útil para discernir lo relevante:

Característica Detalle rumoreado Nivel de confianza Pantallas Pro 6,3″ y 6,9″ LTPO 120 Hz Alta Face ID bajo pantalla Parcial en Pro, recorte reducido Media-alta Dynamic Island Más pequeña o punch-hole Media Chip A20 Pro 2 nm, IA on-device Media-alta Lanzamiento Pro en sept. 2026; base en 2027 Media

Los nuevos colores aportan frescura: se suman al repertorio tonal del iPhone colores como el intenso marrón café, un profundo morado y burdeos para los modelos iPhone 18 Pro. Estos matices han sido filtrados por Digital Chat Station, recogidos por 9to5Mac y rompen con la monotonía del gris habitual. El chasis fabricado en titanio de segunda generación promete ser más delgado y premium; además su trasera semitransparente permite vislumbrar sus componentes internos –un guiño atractivo para los amantes de lo geek.

Las cámaras no se quedarán atrás: contarán con un sensor principal de 48 MP, con apertura variable procedente de Samsung, incorporando tecnología PD-TR-Logic con tres capas para lecturas rápidas y excelente rango dinámico. La cámara frontal mejorará hasta los 24 MP, además incluirá un teleobjetivo periscópico y un botón físico dedicado. Todo esto estará optimizado gracias a la IA: procesará fotos al instante ajustando luces o eliminando objetos mediante magia computacional. También se espera una conectividad satelital mejorada junto al módem propio 5G C2 desarrollado por Apple que irá despidiéndose poco a poco de Qualcomm.

La inteligencia artificial será una constante entrelazada con todos estos avances. Gracias al chip A20 Pro fabricado a solo 2 nm y su empaquetado CoWoS podrás ejecutar grandes modelos localmente. Desde edición automática de vídeos hasta traducción simultánea o salud predictiva sin necesidad de conexión a internet. Los modelos base del iPhone 18 contarán con un A20 acompañado por 12 GB RAM; mientras que los Pro llegarán con unos impresionantes 16 GB RAM. Esto acelerará aún más Apple Intelligence que ya está disponible en beta hacia aplicaciones cotidianas: Siri será más inteligente y habrá apps que anticipen tus necesidades reales. En términos económicos esto podría impulsar las ventas premium –los modelos Pro representan actualmente alrededor del 60% del ingreso total– y ofrecer mayor privacidad al reducir la transmisión constante hacia servidores externos.

El diseño también se refinará: bordes metálicos rectos pero más cómodos al tacto. Se menciona incluso un posible iPhone plegable dentro de esta familia Pro aunque algunas filtraciones lo ven como una variante Max. No todo son buenas noticias; analistas como Ross Young advierten sobre las expectativas: una pantalla completamente limpia no será una realidad antes del año 2028. Apple sigue experimentando pero confirmando poco; si algo sale mal no olvidemos ese iPhone plegable que nunca llegó a materializarse.

La batería también se beneficia gracias al uso del LTPO combinado con tecnología de 2 nm: menos consumo cuando está inactivo y más horas útiles durante su uso real. El desarrollo propio del 5G reduce latencias para aplicaciones relacionadas con **IA** durante streaming o realidad aumentada (AR). Hablando claro: ¿quién no querría contar con un Face ID invisible sin comprometer su seguridad? Estas filtraciones perfilan un iPhone 18 Pro que combina una evolución segura junto a avances audaces tanto en inteligencia artificial como en display.

En cuanto a fotografía, la apertura variable se ajusta según las condiciones ambientales –ya sea por la noche o bajo luz solar– gracias a una inteligencia artificial capaz de predecir escenas ideales para cada momento capturado. Los sensores traseros incluyen uno principal de 48 MP junto a ultra gran angular y periscópico optimizado para zoom óptico x5 o superior; mientras que la frontal alcanzará los 24 MP garantizando selfies nítidas procesadas directamente desde el dispositivo para realizar retoques automáticos posteriores siempre gracias al software inteligente proporcionado por Apple.

La estrategia general parece clara: priorizar primero los modelos pro donde concentrar innovación mientras que la gama básica deberá esperar hasta heredar algunas características avanzadas ya disponibles desde 2027 . En cuanto al impacto económico provocado por TSMC trabajando ya sobre tecnología de dos nanómetros es probable que esto acelere ciertos procesos aunque también incremente costos; así pues precios estimados para estos modelos pro rondarían entre los 1200-1600 euros según las filtraciones actuales disponibles . En términos sociales , esta nueva tendencia hacia **IA** local promueve aplicaciones éticas evitando así tener datos sensibles expuestos ante terceros ajenos . La competencia aprieta –Google Pixel destaca por su IA avanzada mientras Samsung juega sus cartas mostrando pantallas under-display– pero Apple responde reconfigurando su ecosistema cerrado.

Colores inéditos como burdeos atraerán aquellos moderados mientras que marrón conquistará aventureros; ¿será transparente esa trasera semitransparente marketing brillante o realmente una mirada hacia futuro? Podría mostrar chips internos junto coils -un guiño nostálgico similar utilizado previamente dentro MacBooks-. La incorporación del nuevo titanio gen2 promete reducir peso entre un 10-15% comparado contra acero sin sacrificar robustez alguna.

La **IA** no es solo anécdota: contando ya dentro modelo pro hasta alcanzar esos ambiciosos **16 GB** logra ejecutar LLMs pequeños facilitando escritura , creación código o arte generativo logrando así disminuir latencias entre 30-50% comparativo respecto nube , según patrones establecidos por TSMC . La Apple Intelligence sigue evolucionando : Private Cloud Compute híbrido aunque cada vez menos dependiente nube . Imagina unas gafas AR compatibles listas para procesar entornos reales durante 2026.

El lanzamiento escalonado obligará decidir entre esperar opciones económicas base o apostar por innovaciones ofrecidas dentro gama pro ; las filtraciones provenientes cadena suministro -fiables hasta ahora dentro aproximadamente 80% casos anteriores – respalda este calendario previsto . Digital Chat Station acertó respecto iPhone anterior mientras tanto Ross Young sigue siendo rey indiscutible displays .