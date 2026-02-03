Elon Musk fusiona IA y Cosmos: Spacex se hace con xAI en una operación histórica

Elon Musk ha dado un golpe de efecto: Spacex ha absorbido xAI en un acuerdo que, según Bloomberg News, valora la entidad resultante en 1,25 billones de dólares.

Este anuncio, realizado el 2 de febrero de 2026, tiene como meta integrar cohetes, satélites Starlink y chatbots como Grok, todo con la intención de conquistar el espacio utilizando inteligencia artificial.

En su comunicado, Musk adopta un tono casi lírico al hablar de «libertad de expresión» y una misión vital.

Aunque omite cifras concretas, su objetivo es evidente: establecer centros de datos en el espacio. «La necesidad de electricidad para la IA no puede satisfacerse en la Tierra sin perjudicar a comunidades y al medio ambiente», afirma.

En el espacio, la energía solar constante y el enfriamiento natural permiten abaratar costos. Musk anticipa que dentro de dos o tres años, la computación IA será más económica en órbita que en tierra.

Progresos en IA que impulsan la fusión

xAI sigue avanzando sin descanso. Su modelo más reciente, Grok 4.1, lanzado en noviembre de 2025, reduce las alucinaciones a una tercera parte y añade inteligencia emocional. En las pruebas EQ-Bench alcanza 1.586 puntos, mostrando empatía y respuestas creativas que superan a sus competidores. Además, cuesta un 98% menos que la versión anterior y ya está disponible en web, iOS y Android a través de X.

El Gobierno estadounidense también se beneficia: ha firmado un contrato con GSA hasta 2027 a razón de 0,42 dólares por consulta. Este acuerdo incluye tanto Grok 4 como Grok 4 Fast para diversas agencias federales. «Gracias a Trump, hemos podido innovar más rápidamente», señala Musk. El Pentágono ha comprometido hasta 200 millones para adquirir productos desarrollados por la inteligencia.

A pesar de gastar mil millones al mes, xAI cuenta con una reserva de 10.000 millones y espera alcanzar rentabilidad en 2028. Su financiación proviene de Valor Compute Infrastructure, que alquila chips Nvidia (GB200 y GB300) por un total de 22.000 millones. Inversores como Nvidia, que aportó 2.000 millones, junto a otras firmas de capital están apostando fuertemente por este proyecto.

La fortuna creciente de Musk y el imperio Musk Inc.

Con esta jugada estratégica, Musk se consolida aún más como el hombre más rico del mundo. Actualmente, Spacex está valorada en 800.000 millones mientras que xAI lo está en 230.000 millones. Juntas podrían liderar antes del lanzamiento inicial público (IPO) de Spacex, previsto para junio de 2026, alcanzando posiblemente los 1,5 billones. Tanto Tesla como Spacex invirtieron cada una dos mil millones en xAI.

La fusión entre Spacex y xAI se lleva a cabo mediante un intercambio de acciones a través de entidades establecidas en Nevada. Así mismo, los satélites lanzados por Starlink facilitarán los datos orbitales necesarios; estos equipos deben renovarse cada cinco años según las normativas FCC. La plataforma X, adquirida por xAI por unos impresionantes 113.000 millones, integra todos estos esfuerzos.

Sin embargo, la situación es más compleja para Tesla, que necesita la IA desarrollada por xAI para avanzar en sus proyectos sobre conducción autónoma y los robots Optimus; no obstante, una fusión total podría complicar las valoraciones del mercado actual. Estas inversiones cruzadas evidencian una dependencia mutua más que una simple unión.

Empresa Valoración previa (miles de millones USD) Rol en fusión Spacex 800 Lanzamientos, Starlink y centros orbitales xAI 230 IA Grok y supercomputador Colossus Combinada 1.250 Empresa privada más valiosa del mundo

Innovación bajo la lupa: ¿revolución o riesgo?

Los centros de datos espaciales no son un concepto nuevo; empresas como Suncatcher ya están probando chips IA en sus satélites solares. Mientras tanto, xAI invierte unos 20.000 millones en proyectos terrestres (en Mississippi), pero su enfoque orbital promete acelerar el avance tecnológico. El superordenador Colossus, ubicado en Memphis, se encarga del entrenamiento de modelos masivos.

Musk menciona la posibilidad del AGI para el año 2026; sin embargo, expertos como Andrej Karpathy consideran que aún queda una década para alcanzarlo realmente. La herramienta Grok, aunque innovadora, ha suscitado controversia debido a que Musk ha suavizado los filtros permitiendo crear imágenes polémicas.

Por otro lado, mientras Spacex prueba su cohete Starship para misiones hacia la Luna y Marte; xAI compite con gigantes como OpenAI, Google y Meta por dominar el sector tecnológico. Los ingresos generados por Starlink (que constituyen el 80% del negocio total) son cruciales para mantener un ritmo constante en los lanzamientos espaciales.

Para Musk Inc., todo parece sencillo; pero ¿qué pasa con Tesla? La fusión entre ambiciones espaciales e inteligencia artificial plantea desafíos significativos; con Grok asumiendo el papel central como motor del cambio tecnológico. Se trata sin duda de pura innovación aunque no exenta de riesgos financieros y éticos que deben ser considerados cuidadosamente mientras Musk acelera hacia un futuro orbital que despierta tanto admiración como inquietud.