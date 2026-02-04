Djoković: «Tengo un hijo de 11 años y una hija de 8 y son los únicos niños del colegio que no tienen teléfono móvil»

Un genio.

Y tabién fuera de la pista.

Djoković prioriza la protección digital de sus hijos en un mundo inundado de pantallas.

En una reciente entrevista, el número uno del tenis mundial confesó que sus pequeños, de 11 y 8 años, carecen de móvil, a diferencia de todos sus compañeros. Junto a su esposa Jelena, han establecido normas firmes: no habrá smartphones hasta que demuestren una madurez adecuada. «Son los únicos en su clase sin móvil», afirmó el serbio, quien ve en esta decisión una manera de proteger su desarrollo emocional.

Esta postura contrasta con la tendencia actual. En España y Europa, el 80% de los niños entre 10 y 12 años ya posee un teléfono propio, según datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2025. Djoković sostiene que las redes sociales y las constantes notificaciones desvían la atención del juego real y las interacciones cara a cara. Su familia reside mayormente en Montecarlo, Mónaco, un paraíso fiscal donde acumula una parte considerable de su fortuna estimada en 400 millones de euros –resultado de premios (más de 180 millones en competencias), contratos con marcas como Lacoste, Head y Rolex, además de inversiones inmobiliarias.

La crianza selectiva en un entorno de lujo

Los Djoković disfrutan sus veranos en su lujosa villa en Sotogrande, Cádiz, un enclave exclusivo para adinerados con campos de golf y playas privadas. Allí, los niños se dedican al tenis, la natación y diversas excursiones sin distracciones digitales. Jelena, madre comprometida y filántropa, comparte esta visión: priorizan actividades al aire libre por encima de plataformas como TikTok o Instagram. El tenista, aunque estricto, muestra su lado cariñoso al bromear: «Si supieran lo que les ahorramos, me darían las gracias… algún día».

La ventajas que defiende el tenista son más que evidentes.

Por un lado, menos ansiedad. Investigaciones de la BBC (2025) relacionan el uso temprano de móviles con un aumento del 30% en el estrés entre preadolescentes.. También genera un mejor rendimiento escolar. Los niños que no usan pantallas logran dormir 1 hora más cada noche, según estudios publicados por The Lancet Child & Adolescent Health. Finalmente, se fomentan las relaciones auténticas, Se evitan casos de ciberacoso, que afecta al 15% de menores en Europa (Eurostat 2025).

Sin embargo, algunos críticos señalan cierta hipocresía: con su riqueza, Djoković puede permitirse tutores privados y seguridad personal, lujos inalcanzables para muchas familias. Desde que se trasladó a Montecarlo en 2018 por motivos fiscales (impuestos bajos), sus hijos asisten a colegios elitistas donde los iPads son obligatorios; ellos usan versiones compartidas bajo supervisión.