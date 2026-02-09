La Comunidad de Madrid refuerza su estrategia digital con nuevos proyectos de IA

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, visitó este lunes el Centro Global de Excelencia en IA y Datos de HPE en Las Rozas, donde se reunió con una delegación de la multinacional, liderada por el presidente para España, Sur de Europa y América Latina, Alfredo Yepez.

El objetivo del encuentro fue avanzar en planos estratégicos relacionados con la automatización, la consolidación de centros de procesamiento de datos (CPDs) y la aplicación de la Inteligencia Artificial en la Administración madrileña.

Durante la sesión se revisaron los avances de las iniciativas que la región ha desplegado junto a HPE, que forma parte del Consejo Asesor de Transformación Digital a través del European Digital Innovation Hub (EDIH). Asimismo, se analizaron los proyectos piloto con IA que están en marcha, como el refuerzo de la conectividad de varios hospitales públicos y la evolución tecnológica del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) o de Madrid Digital.

Además, se discutieron las oportunidades que ofrecen las gigafactorías de Inteligencia Artificial para impulsar la eficiencia y la competitividad del tejido tecnológico de la comunidad. Este encuentro se enmarca dentro de la estrategia de colaboración público-privada de la Consejería de Digitalización, destinada a afianzar el liderazgo de la Comunidad de Madrid como referente europeo en el ámbito digital.