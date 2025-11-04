La china Shein retira sus muñecas sexuales tras la indignación global por su ‘aspecto infantil’

Apesta a pederastia.

A perversion pura y dura.

La controversia estalló en París justo antes de la inauguración de la primera tienda física de Shein en Europa.

Pero la atención no se centró en la moda, sino en la urgente retirada de muñecas sexuales con un aspecto que evocaba la infancia, las cuales estaban disponibles en su plataforma online.

Las autoridades francesas, alertadas por un organismo defensor del consumidor, exigieron aclaraciones y advirtieron que podrían bloquear el acceso de Shein al país si continuaba vendiendo productos considerados de naturaleza pedopornográfica.

El escándalo se extendió rápidamente.

Estas muñecas, que medían alrededor de 80 centímetros y presentaban características claramente infantiles, aparecían en el catálogo digital junto a descripciones explícitas y, en algunos casos, incluso venían con accesorios como ositos de peluche.

La situación fue elevada a la Fiscalía, y la presión ejercida por el público llevó a Shein y otras plataformas chinas como AliExpress a retirar estos productos en cuestión de horas.

El marco legal y la reacción francesa

El ministro de Economía, Roland Lescure, no se anduvo con rodeos: “La ley es clara. En casos de terrorismo, tráfico de drogas o material pornográfico infantil, el Gobierno puede solicitar que se prohíba el acceso al mercado francés”. En Francia, se exige que las plataformas eliminen los contenidos ilegales en menos de 24 horas; si no lo hacen, las autoridades pueden ordenar el bloqueo del sitio por parte de proveedores y motores de búsqueda.

Las penas por difundir material pornográfico infantil en Francia pueden llegar hasta los siete años de prisión y multas que alcanzan los 100.000 euros. La investigación judicial continúa para determinar cómo llegaron estos productos al catálogo de Shein y si hay otras plataformas implicadas.

El fenómeno de las muñecas sexuales y el origen chino

Las muñecas sexuales, especialmente aquellas que presentan rasgos infantiles, suelen fabricarse en fábricas asiáticas, principalmente en China. Este país se ha posicionado como líder mundial en este tipo de artículos, abarcando desde modelos hiperrealistas para adultos hasta versiones cuya legalidad y ética son cuestionables. La facilidad con la que se pueden adquirir estos productos a través de plataformas internacionales como Shein o AliExpress ha aumentado la preocupación por la falta de controles efectivos para menores y por la proliferación de artículos que cruzan o bordean límites legales.

En la última década, la industria china ha avanzado considerablemente en el sector de las muñecas sexuales. Ofrecen desde modelos de silicona premium hasta versiones más económicas que han suscitado alarmas debido a su apariencia y descripción. Las autoridades europeas han solicitado repetidamente un control más riguroso sobre la venta online de productos sexuales.

Shein: expansión internacional y controversias

Shein, fundada en China en 2012 y actualmente con sede en Singapur, ha revolucionado el comercio global gracias a su modelo de moda rápida y precios competitivos. Opera en más de 150 países y su aplicación ha alcanzado cifras récord como líder en descargas tanto en Europa como en América. Sin embargo, este crecimiento vertiginoso ha estado acompañado por diversas polémicas: desde acusaciones sobre competencia desleal y explotación laboral hasta sanciones millonarias por prácticas inapropiadas, como el uso indebido de ‘cookies’ en Francia.

Las recientes manifestaciones en París contra la apertura de su tienda física han recolectado más de 100.000 firmas; esto refleja un rechazo social no solo hacia los productos polémicos, sino también hacia toda la estrategia global adoptada por Shein y otros gigantes chinos. La empresa se comprometió a llevar a cabo una investigación interna y reafirmó su política de «tolerancia cero» frente a cualquier artículo que promueva contenido sexualmente inapropiado relacionado con menores.

Impacto y evolución esperada

Las autoridades francesas han comenzado investigaciones más amplias sobre otras plataformas e insisten en que esto no solo afecta a Shein. La comisaria para la Infancia, Sarah El Haïry, confirmó que hay alertas sobre otros portales y subrayó que el control debe ser global. Este caso podría establecer un precedente importante para regularizar la venta online de productos sexuales provenientes del extranjero, exigiendo sistemas más estrictos para verificar edades y una mayor responsabilidad entre las plataformas.

La presión internacional junto con el descontento social han llevado a Shein y otras empresas a revisar sus catálogos e incrementar sus filtros. No obstante, el fácil acceso a estos artículos debido al carácter transnacional del comercio electrónico complica su erradicación total. La colaboración entre gobiernos, plataformas y organismos reguladores será crucial para prevenir que situaciones similares vuelvan a ocurrir.