Beyond the Dark: Nightwatch es el lanzamiento de Atlantis Studio que se publica en exclusiva para Nintendo Switch 2 el 22 de octubre de 2026. Este título cooperativo de terror para dos jugadores que nos hace depender íntegramente de nuestro compañero llega justo a tiempo para la Spooky season.
ATLANTIS STUDIO: AMBICIÓN TÉCNICA Y FIGURAS DE LA INDUSTRIA
Para dar más contexto sobre la ambición técnica de este proyecto, es fundamental que mencionemos quién está al mando. Atlantis Studio es una desarrolladora afincada en Francia que ha sido cofundada por Ru Weerasuriya, veterano de la industria y cofundador de Ready at Dawn. Añadido a esto, el juego apuesta fuerte por la producción con figuras de peso de la industria. Contamos con Troy Baker en la narración y Oscar Araujo a los mandos de la banda sonora.
La historia de Beyond the Dark: Nightwatch nos lleva hasta una mezcla entre escape room y terror asimétrico. Despertamos sin saber cómo ni por qué en una casa enigmática, plagada de contrastes que van desde habitaciones vacías hasta cines y acuarios. No obstante, tardaremos muy poco en darnos cuenta de que no estamos solos: nos acecha Gloam, una criatura letal extremadamente sensible al ruido.
EXPLORADOR Y SUPERVISOR: DOS ROLES COOPERATIVOS OPUESTOS
Es aquí donde la mecánica nos divide en dos roles opuestos. Uno de nosotros asume el papel de Explorador, moviéndose a ciegas en primera persona para buscar pistas y resolver puzles. El otro toma el control como Supervisor, con los monitores de vigilancia para guiarnos y marcar objetivos. Pero no solo tendrá que guiarnos, también debe distraer al monstruo manejando una interfaz que puede resultar poco intuitiva. Esto tiene un precio: perder cámaras permanentemente con el objetivo de que se aleje del otro miembro del equipo.
Si conseguimos coordinarnos de forma correcta y esta sinergia funciona, el diseño resulta brillante. Atravesar un simple pasillo en Beyond the Dark: Nightwatch se transforma en tensión pura al tener que confiar ciegamente en las indicaciones de nuestro compañero. No obstante, tenemos momentos en los que puede resultarnos frustrante la agresividad de Gloam o que tiende a quedarse atascada en el mapa. Parece que está en todas partes, y a esto debemos sumarle un sistema de progresión que penaliza con dureza. Acabamos descubriendo que es fundamental desbloquear atajos para agilizar los intentos debido a la cantidad de muertes.
GRÁFICOS EN UNREAL ENGINE 5 Y UN APARTADO SONORO INMERSIVO
A nivel visual, Beyond the Dark: Nightwatch utiliza un motor gráfico potente con UE5. Esto nos presenta una atmósfera claustrofóbica muy bien planteada y un diseño sonoro vital para nuestros desplazamientos. La impecable banda sonora de Oscar Araujo y la presencia de Troy Baker en la introducción de la historia hacen que el título brille.
Para completar nuestro análisis de Beyond the Dark: Nightwatch, tenemos que destacar sus excelentes opciones de conectividad. El título nos ofrece cooperativo local en una misma pantalla, conexión mediante red local y multijugador online. Su punto más fuerte es la inclusión de un Friend’s Pass y soporte completo para GameShare. Esto significa que solo uno de nosotros necesita comprar el juego para disfrutar de la experiencia al completo. Y, por supuesto, gracias al GameShare, nuestro compañero puede unirse a la partida desde una Nintendo Switch de primera generación. No necesitamos disponer de dos Nintendo Switch 2.
En definitiva, Beyond the Dark: Nightwatch logra consolidarse como una propuesta muy fresca para los amantes del terror cooperativo. Su atmósfera opresiva y el brillante diseño asimétrico nos regalan secuencias de pura adrenalina. Superar sus puzles exige nuestra máxima concentración y una comunicación perfecta entre nosotros. Gracias al Friend’s Pass y su enorme accesibilidad, compartir este gran lanzamiento de Nintendo Switch 2 resulta un proceso increíblemente sencillo. Es el desafío ideal para poner a prueba nuestra coordinación y lograr escapar con vida.