La suspensión de una cuenta de WhatsApp se podrá apelar desde la propia app

WhatsApp está trabajando en un sistema de apelación que permitirá al usuario solicitar una revisión de la suspensión de su cuenta desde la propia aplicación.

Se trata de una situación que puede suceder cuando los sistemas automáticos detectan actividad contraria a los términos del servicio.

La compañía tecnológica emplea sistemas automáticos para detectar actividad que no cumple con los términos de uso del servicio, y en tal caso, procede a la suspensión de la cuenta del usuario. Ocurre, no obstante, que estos sistema no siempre aciertan y pueden acabar suspendiendo cuentas por error.

Para mejorar este proceso, WhatsApp trabaja en un sistema que permite al usuario solicitar una revisión en caso de su cuenta haya sido suspendida, como ha descubierto el portal WaBetaInfo en la actualización de la versión beta para iOS de la aplicación.

Este sistema inicia una revisión por parte del equipo de soporte de WhatsApp, que emite una decisión en un plazo de unas 24 horas, tiempo durante el cual se mantienen los chats. Si tras la revisión se detecta que la cuenta fue suspendida «de forma accidental», la compañía la restaura automáticamente y el usuario puede volver a verificarla.

En caso de que se detecte actividad ilegal, confirmará la suspensión, lo que significa que el usuario ya no podrá acceder a su cuenta y, si quiere seguir usando WhatsApp, deberá crear otra nueva con un número de teléfono diferente.