Esperanza Aguirre se ríe en TVE del “chiste” de Guerra sobre Yolanda Díaz y desvela qué se oculta tras las acusaciones de machismo

Esperanza Aguirre desmontó en menos de tres minutos toda la ofensiva del PSOE y Sumar contra Alfonso Guerra.

Al ser preguntada por las polémicas declaraciones del expresidente socialista durante su entrevista en el programa ‘Cafè d’idees’, la expresidenta de la Comunidad de Madrid solo admitió que fue un comentario desafortunado que no tuvo que decir, pero negó que haya machismo en sus declaraciones.

Indignada, la presentadora de La 2 Gemma Nierga no solo le preguntó a Aguirre qué es para ella el machismo, sino que hasta leyó su definición para intentar cargar contra del histórico del PSOE.

Sin embargo, la expresidenta autonómica ni se inmutó. «No le llamo a eso machismo. Ahora han llegado a decir que que te digan guapa por la calle es que te han acosado y si te sientes ofendida, puedes ir a los tribunales», explicó.

Tras tildar de “chiste” el comentario de Guerra sobre cómo la vicepresidenta segunda en funciones «le dedica mucho tiempo» a la peluquería, no dudó en comparar el caso con lo ocurrido con presidente de la Confederación de Hostelería de España, José Luis Yzuel, —que se disculpó después de decir que trabajar 10 horas «no es malo» —o la del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales.

«Eso es como aquello del señor Rubiales, que nos lo meten en todo para que no se hable de Puigdemont y del cambio de régimen que estamos haciendo en España; es que no me parece importante, lo que me parece de verdad importante es lo que está pasando en España después de lo que ha dicho el señor Pedro Sánchez en la ONU, eso es lo que me parece importante, es que vamos directos a Venezuela», indicó en alusión a una posible ley de amnistía a independentistas.