El exministro Jorge Fernández Díaz no da crédito a la última barrabasada de Sarah Santaolalla: “Tonterías de ese nivel…”

El fallecimiento del papa Francisco ha causado un gran revuelo a nivel mundial.

Las tertulias televisivas se han llenado de todo tipo de reacciones y comentarios ante esta noticia.

Como era de esperar, Sarah Santaolalla, la polémica colaboradora del programa ‘En boca de todos’ (Cuatro), cercana a los postulados de la izquierda, aprovechó la trágica noticia para lanzar una dura crítica a la Iglesia.

«Yo creo que la forma de terminar su último acto público que fue ese encuentro con Vance fue un poco el legado que ha querido hacer este Papa dentro de la Iglesia, que no puede ser una institución más rancia«, comentó la tertuliana.

Y añadió:

«La Iglesia es el mayor propietario que hay en el mundo. Tienen más inmuebles que nadie y las casas se las pagamos el resto. Es una institución que es machista, y que por supuesto es racista y homófoba«.

Sor Lucía Caram, la invitada en el programa, no daba crédito ante los graves calificativos de Santaolalla: «Estoy escuchando un montón de tonterías que se están hablando en un momento en el que no toca […] «Yo creo que racista, homófoba y todo esto está en otros puntos de la sociedad y no precisamente en la Iglesia donde hay misioneros que estamos abriendo las puertas de los conventos».

Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior del primer gobierno de Mariano Rajoy, respondió en ‘La Burbuja’ de Periodista Digital a la controvertida colaboradora de televisión:

«La ignorancia que demuestra esta persona que no sé quién es… Tampoco me interesa, una persona que demuestra una ignorancia que me parece increíble, se puede discrepar de la Iglesia pero no decir tonterías del nivel de lo que ha dicho esa mujer«.

El expolítico explicó cómo la institución se encuentra en las antípodas de las graves acusaciones de Santaolalla: