Gonzalo Miró señala a Alfonso Rojo: no sabe ni por dónde le viene el aire

Gonzalo Miró es uno de los tertulianos favoritos de la ‘brunete pedrete’ por su capacidad de justificar y defender a capa y espada los atropellos que realiza el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para permanecer en el poder.

El hijo de la realizadora Pilar Miró es un fijo en los platós de laSexta desde los cuales vomita odio y va de ‘objetivo’ cuando lo que hace es replicar el relato que le pasan desde Moncloa y de Ferraz. Así lo ha vuelto a demostrar al pronunciarse sobre la agresión de su ‘compañero periodista’, Antonio Maestre al reportero de Periodista Digital, Bertrand Ndongo.

En el programa ‘La Roca’ trataron el encontronazo y cómo no, cargaron contra el camerunés que siempre acorrala a los políticos e incomoda a los palmeros. La presentadora Nuria Roca incluso afirmó que “increpó” a Maestre cuando en las imágenes se aprecia que es el activista de extrema izquierda quien comienza a empujar y el periodista solo pone el brazo para mantener distancia.

Ante lo evidentes que son las imágenes, el militante del PSOE adelanta una tesis todavía más ridícula: que el reportero es solo un mandado de Alfonso Rojo que no tiene voluntad propia y cuya labor es acabar con la democracia; algo que forma parte del plan maligno del director de este digital, en connivencia con otros directores de medios de comunicación.

“Es que estos de los que solemos hablar, los que más salen en televisión o en las redes son peones, son empleados. Y todo esto tiene una intención y es reventar la democracia tal y como está funcionando, como ha venido funcionando hasta ahora”.

Quizá Miró ha considerado que Ndongo es un simple “peón” simplemente porque estaba proyectando. Si el tertuliano del PSOE formara parte de la nómina de este medio de comunicación, sabría que el reportero tiene completa libertad y autonomía para elegir los temas en los que trabaja. Creer que es una persona que no tiene valores ni convicciones y que se dejaría usar para “reventar la democracia” es sencillamente juzgar desde su condición de vocero de un presidente del Gobierno que ha hecho todo lo contrario a lo que prometió en campaña.

Reventar la democracia es pactar con los herederos de ETA, dejar la gobernabilidad en manos del prófugo de la Justicia y separatista, Carles Puigdemont, aprobar una amnistía inconstitucional, no presentar los Presupuestos Generales del Estado o no dimitir cuando tienes a tu mujer, tu hermano, tu ex mano derecha y a tu fiscal general del Estado imputados. Solo por poner algunos ejemplos.

Cabe recordar que Ndongo en el primer acto sobre los 50 años de la muerte de Franco, el mismo día en que Ana Pardo de Vera le agredió e insultó de forma racista, también se acercó a Miró. Ahí se aprecia la ‘agresividad’ del reportero, que se acerca, hace preguntas incómodas pero sin faltar el respeto. Lo dice todo cuando pueda mentir ante las cámaras como si nada cuando le ha entrevistado y sabe las formas con las que se maneja.

El ahijado de Felipe González señala al director de este medio simplemente porque cumple con su patético papel en la estrategia de Moncloa y Ferraz de atacar a los medios críticos y a la Justicia porque son los dos grandes escollos que se interponen en el proyecto autoritario de Sánchez.

El verdadero riesgo para la democracia, Gonzalo -y resto de medios y periodistas sabchistas- eres tú.