Jorge Calabrés destroza con una pregunta a una lacaya de Sánchez y su feminismo de cartón

Se les desarma muy fácil.

La hipocresía de la izquierda —y del PSOE en particular— apropiándose de las luchas y movimientos sociales para sacar rédito político, además de ser obvia, es nauseabunda. Una de esas banderas que usan como arma arrojadiza es el feminismo.

Pese a los escándalos de Tito Berni, el llamado caso Koldo o las saunas del suegro de Pedro Sánchez, desde Ferraz se siguen llenando la boca afirmando que son los más socialistas del planeta.

Sin embargo, la realidad es tozuda y hace que se retraten a sí mismos con cada escándalo que surge, producto de los chanchullos y la ineficiencia de un Gobierno que es de todo menos feminista.

En el programa La Sexta Xplica trataban el tema del aborto, una nueva cortina de humo por parte de Sánchez, que está hasta el cuello por la corrupción de su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo, y que saca debates estériles para distraer. Solo basta recordar el asunto de Gaza y si es o no un genocidio.

Así las cosas, la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, se mostró muy indignada por la chapuza de la Junta de esa comunidad con el cribado del cáncer de mama. La socialista pidió más dimisiones además de la de la consejera de Sanidad.

Jorge Calabrés, en su turno de palabra, retó a la socialista a ser coherente, ya que si pide responsabilidades a los políticos y altos cargos en nombre del feminismo, debería hacerlo siempre y sin importar quién sea o a qué partido pertenezca.

“Tenemos aquí a una representante del Partido Socialista que ha dicho ya varias veces que lo que pedía era respeto para las mujeres, como en el tema del cáncer de mama. También pide la dimisión de la consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía y, como feminista, yo supongo que, a partir de ese respeto, pedirás que todos los cargos públicos se hagan responsables de sus malos actos. Entonces, ¿vas a pedir la dimisión de la ministra de Igualdad por el fallo de las pulseras?”.

La respuesta de la socialista, como cabía esperar, fue echar balones fuera: “Es una falta de respeto comparar eso”.