RTVE destina grandes sumas a contenidos externalizados que generan controversia. La Osa Producciones, responsable de los programas con Gonzalo Miró, recibió en 2025 un total de 6.760.429 euros para producir 74 programas que se han emitido desde el 15 de septiembre. Esto se traduce en más de 91.000 euros por episodio, una cifra que ha suscitado críticas debido a su elevado coste en un momento marcado por la crisis de audiencia y la creciente deuda pública.

El formato, conocido como Telepedro entre sus detractores, se presenta en la televisión pública con Gonzalo Miró al mando, acompañado por personalidades como Jesús Cintora y Marta Flich. Un programa especial reciente, Directo a la gente, producido por esta misma firma, solo logró un escueto 6,9% de share y alrededor de 600.000 espectadores, cifras que quedan muy por debajo de la media del prime time. Periodistas como María Escario lo han calificado como un engendro informativo creado por manos privadas, lo que contraviene la Ley de RTVE, que prohíbe ceder la producción de informativos a terceros salvo excepciones.

Externalizaciones disparadas y enchufes cuestionados

RTVE ha triplicado sus compras a productoras externas. En 2025, estas alcanzaron casi los 280 millones de euros, es decir, 50 millones más que en años anteriores. La Osa Producciones, antes conocida como La Fábrica de la Tele, se lleva una parte considerable: contratos para Sálvame (5,3 millones), Malas lenguas (2 millones) y otros más. Su director de programación, Sergio Calderón, fue incorporado por José Pablo López, presidente de RTVE, nombrado directamente por el Gobierno.

Presupuestos inflados : La entidad pública gestiona anualmente unos 1.200 millones , con una deuda acumulada que asciende a los 750 millones . Las nóminas correspondientes a sus aproximadamente 7.000 empleados representan un gasto de 475 millones , casi cinco veces más que en Mediaset .

: La entidad pública gestiona anualmente unos , con una deuda acumulada que asciende a los . Las nóminas correspondientes a sus aproximadamente representan un gasto de , casi cinco veces más que en . Contratos polémicos adicionales : Mañaneros ( 645.242 euros en dos lotes) y Las abogadas ( 177.586 euros ) con figuras como Manuela Carmena e Inés Hernand .

: Mañaneros ( en dos lotes) y Las abogadas ( ) con figuras como e . Comparativa salarial: El exintegrante de RTVE, Marc Giró, percibía alrededor de 3.800 euros por programa, mientras que en canales privados como laSexta, las cifras oscilan entre los 6.000 y 10.000 euros mensuales.

Las críticas no cesan ante lo que muchos consideran enchufismo sanchista. Con amplios poderes otorgados por decreto, José Pablo López recurre a externalizaciones para esquivar controles internos establecidos. Sindicatos como el CGT y el Consejo de Informativos han denunciado una pérdida significativa tanto de credibilidad como de legalidad en este proceso. La política local, representada por figuras como Elena Nevado (PP), ha comenzado a referirse al canal como TelePedro, tildándolo de maquinaria propagandística del Gobierno central.

Productora Programa clave Coste aproximado (2025) Audiencia reciente La Osa Producciones Telepedro / Directo a la gente 6,76 millones (74 eps.) 6,9% share La Osa Sálvame 5,3 millones N/D Big Bang Media Malas lenguas 2 millones N/D Otras Mañaneros 0,645 millones N/D

Propaganda y manipulación en la parrilla

Entre enero y octubre del 2025, productoras como La Osa, junto con otras como La Cometa y Big Bang, lograron ingresar casi 20 millones en contenidos considerados partidistas disfrazados de infoentretenimiento. En este contexto, es notable cómo Gonzalo Miró comparte pantalla con el mencionado Cintora, quien es visto como cercano al Gobierno actual. El Consejo de Informativos ha emitido alertas sobre posibles problemas relacionados con la neutralidad dentro del marco europeo.

Mientras tanto, RTVE ha destinado unos impresionantes 327 millones en derechos deportivos (Eurocopa con un coste de 40 millones y JJOO por 66 millones), al mismo tiempo que decide externalizar magacines enteros. La oposición liderada por Vox ya ha prometido realizar recortes drásticos si accede al poder. Internamente, el descontento va in crescendo: sindicatos como CCOO consideran ilegal esta cesión hacia productoras externas en lo que respecta a informativos.

A pesar del ligero aumento en audiencia (+1,1 puntos), Telecinco sigue liderando las cifras frente a RTVE. José Pablo López defiende sus recortes (43 millones menos en el año 2025), pero las dudas sobre la gestión vinculada a Telepedro son palpables. Al final del día, son los españoles quienes asumen el coste, una factura que no deja de crecer.

En medio del éxito indiscutible del programa La revuelta, conducido por David Broncano, y otros fracasos evidentes, RTVE navega entre aguas turbulentas sin rumbo claro. ¿Hasta cuándo podrá sostenerse este modelo?