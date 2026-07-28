Ana Terradillos abrasa a Pedro Sánchez por su ineficiencia con los incendios: «¿En manos de quién estamos?»

Ana Terradillos se ha mostrado contundente contra el Gobierno de Pedro Sánchez en su editorial de La mirada crítica (Telecinco) debido a su papel en la gestión de los incendios que abrasan España y a la actitud que ha mantenido en medio de la crisis.

La presentadora ha recordado que, a esa hora, había «73.000 personas desplazadas» y que el fuego había afectado a «cuatro provincias». Además, ha incidido en que hoy se cierra una ventana de oportunidad para poder controlar los incendios.

«Mañana arranca una ola de calor que va a ir de miércoles a domingo y los equipos de extinción trabajan a contrarreloj antes de que las temperaturas vuelvan a subir. En Madrid, uno de los frentes, el de Mijares, en Ávila, ha sido controlado y ahora preocupa el foco del pantano de San Juan. El de Castellón está más controlado que ayer y todo indica que fue intencionado».

Y, en medio de este panorama, ha afeado cómo el presidente del Gobierno intenta aprovechar políticamente la situación, dando la impresión de que ya está en campaña electoral. En este sentido, ha criticado el «pacto de Estado» ofrecido a Feijóo para combatir la «emergencia climática», a la que señala como culpable de los voraces incendios que han devorado gran parte del territorio nacional en las últimas dos semanas.

«Sánchez vuelve a ofrecer al Partido Popular un pacto de Estado contra la emergencia climática, pero tanto el que lo ofrece como aquel a quien va dirigido saben que no se va a alcanzar y esquivan cualquier acercamiento a estas alturas. No lo han hecho al principio de la legislatura y menos lo van a hacer ahora, con la distancia que les separa».

De nuevo, Terradillos ha incidido en el terrible saldo que ha dejado la inacción y la dejadez del Estado para prevenir estos sucesos, así como la falta de recursos para combatir los fuegos.

«85.000 hectáreas arrasadas. Ese es el demoledor balance que dejan los incendios de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón. Es como si hubiese desaparecido toda la isla de Menorca o una superficie equivalente a cuatro veces la ciudad de Madrid y, precisamente, en esta aumentan los desalojos y también los confinamientos».

Tras hacer balance, atizó a Sánchez —ya camino de sus vacaciones— por su pésima gestión con una pregunta que sintetiza la situación actual del país: «¿En manos de quién estamos ahora mismo?».