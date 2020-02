Isabel Pantoja, el mayor apoyo de Irene Rosales tras la muerte de su madre: ¿Acudirá Chabelita al tanatorio o ni se la espera?

Mayte Vázquez, la madre de Irene Rosales, falleció el jueves 6 de febrero de 2020 tras una temporada luchando contra una grave enfermedad. Kiko Rivera no se ha separado de su mujer en todo momento, al igual que la mismísima Isabel Pantoja. La que todavía no ha parecido en el tanatorio ha sido Isa P., quien lleva meses sin hablar con su familia.

Durante las navidades de 2019, se rumoreó que había una crisis de pareja entre Kiko Rivera e Irene Rosales puesto que no aparecían juntos ni en eventos ni en redes sociales. Ella, desde el programa ‘Viva la vida’en el que colabora, aclaró que era ella la que se estaba aislando porque había una “complicada situación familiar” y que Kiko era, en realidad, su mayor apoyo emocional, es decir, que de crisis nada.

Al final, el trágico desenlace llegó el 6 de febrero de 2020, cuando se supo de la noticia del fallecimiento de Mayte Vázquez, la madre de Irene Rosales.

Desde el primer momento, Kiko Rivera no se separó de su esposa y acompañó a los familiares y amigos que se despidieron de la madre de Irene en el tanatorio de Camas, Sevilla.

Isabel Pantoja no dudó en ir al tanatorio para apoyar a su nuera en estos duros momentos. A su llegada, la artista se fundió en un emotivo abrazo con su hijo Kiko y estuvo muy pendiente de Irene. En un momento, la emoción venció a la artista, que se secaba las lágrimas con la mano.

Tras una larga noche en el tanatorio, la pareja sigue muy afectada y según se informó en ‘El programa de Ana Rosa’ el 7 de febrero de 2019, Irene Rosales ha publicado un mensaje en sus redes sociales para despedir a su madre.

Te vas, pero a la misma vez te quedas. Me quedo con tu última mirada y abrazo.

Escribía en un mensaje que acompaña una foto con su madre y Kiko el día de su boda.

¿ACUDIRÁ ISA P.?

Pero lo que la gente se pregunta es si veremos en el tanatorio o en el entierro a Isa P. Recordemos que la hija de Isabel Pantoja lleva meses sin hablar con su madre y con su hermano. Tampoco es que tenga buena relación con su cuñada, puesto que ambas se han atacado públicamente en más de una ocasión.

Teniendo en cuanta que cuando la madre de Isabel Pantoja estuvo ingresada en estado muy grave, Isa P. no fue a ver a su abuela, no sería de extrañar que no viésemos a la joven acompañar a su cuñada en un momento tan duro.

Pues al parecer, Chabelita si se reunirá con su familia ante la tragedia. Según se informó en ‘El programa de Ana Rosa’ se espera que Isa Pantoja llegue directa desde Londres, donde se encontraba disfrutando del viaje de regalo de cumpleaños que le hizo a su novio Asraf.

A las 4 de la tarde se celebrará una misa funeral en la iglesia de Santiago en Castilleja de la Cuesta, donde se espera que acudan más amigos y familiares de Irene.