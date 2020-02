El gran pufo de ‘Supervivientes 2020’ que no será una isla de tentaciones ni de lejos

El programa de tele y chumineo presentado por Sergio Espí, Carla Calvo y JP González vuelve a sus pantallas -de ordenador, móvil o tablet- este jueves 20 de febrero de 2020 con el capítulo 24 de su segunda temporada desde Periodista Digital.

En este programa nos adentramos sin más remedio en el arranque en esta misma jornada del reality Supervivientes 2020, después de una época gloriosa coindicente con el exitoso programa de Mediaset ‘La isla de las tentaciones’.

Los presentadores de Mátame Camión echan pestes literalmente del nuevo plantel del Supervivientes ideado por Vasile por la escasa calidad y atractivo de sus integrantes: la mayoría son poco o nada conocidos y la otra mitad dan mucha pereza. Después de una edición en 2019 con la aparición espectacular de Isabel Pantoja, todo lo que promete este Supervivientes 2020 parece demasiado poco.

Sergio Espí no conoce a casi nadie

Se lo ha tenido que trabajar bastante el plantel de Mátame Camión para saber quiénes son y qué han hecho en la vida algunos de los miembros del nuevo reality de Telecinco que contará con -oh sorpresa- Jorge Javier Vázquez al frente.

Albert Barranco (enésimo extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’), Rocío Flores (Hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, se supone que es la estrella de esta edición pero ya es un personaje quemado), Bea (ganadora de ‘GH 17’), Ferre (concursante de ‘Super Shore 3’. Ni idea de quién es), el torero Antonio Pavón (conocido por decir que se había liado con Miriam Saavedra) José Antonio Avilés (colaborador de ‘Viva la vida’), Hugo Sierra (ganador de ‘GH Revolution’ pero conocido por ser el ex de Adara Molinero), Elena Rodríguez (madre de Adara), Alejandro Reyes (hijo de Ivonne Reyes y de, según un juez, Pepe Navarro). Vicky Larraz (conocida solo por el público de una generación ya mayor, puesto que era la vocalista de Olé, olé antes de Marta Sánchez), Ivana Icardi (no tengo el placer), Jorge Pérez Díez ( conocido como el ‘Guardia Civil Guapo’), Fani (la estrella de ‘La isla de las tentaciones), el cantante Nyno Vargas (seré un viejo inculto pero no sé quién es), Yiya (apareció en ‘’Un príncipe para tres princesas’, reality que vio muy poca gente en Cuatro), Cristian Suescun (el hermano soso de Sofía Suescun) y Ana María Aldón, la mujer de José Ortega Cano.

Cada jueves a las 12.30, ‘Mátame Camión’.