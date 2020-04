Joaquín Prat destroza a los políticos que tienen la ‘jeta’ de seguir cobrando dietas: «Venga, no me jodas, ¿no se os cae la cara de vergüenza?»

Son muchos los que se preguntan por qué los políticos no se bajan el sueldo en pleno estado de Alarma por la pandemia del COVID-19. Pero el 1 de abril de 2020. Joaquín Pat, en ‘Cuatro al día’, se enfadó al descubrir que los políticos siguen cobrando dietas y desplazamientos mientras que el país sufre una de las peores crisis sanitarias y econñomicas de su historia.

Ese 1 de abril de 2020, la colaboradora de ‘Cuatro al día’, Mónica Sanz, hizo un análisis del sueldo actual de los políticos españoles que, como toda la ciudadanía, se encuentran confinados en sus casas desde el 14 de marzo.

Las dietas de los diputados ascienden a 1.120.500€ y no se les ha descontado a pesar de estar en cuarentena.Imaginad las mascarillas que se pueden comprar con ese dinero. Joaquín Prat,a los políticos que han cobrado dietas y desplazamiento: “¿No se os cae la cara de vergüenza?» pic.twitter.com/MJdEIJ5Adx

En su última nomina, por lo menos en la de la mayoría de los miembros del Congreso de los Diputados, no se han descontado los pluses de las dietas y desplazamientos, para cuando les toca comer fuera de casa o viajar a otros lugares por cuestiones laborales. Esto, en pleno confinamiento por el estado de alarma, en el que todo el mundo está confinado en su domicilio, es algo incomprensible para Joaquín Prat, quien explotó y dijo:

¿Cómo puedes cobrar dietas de manutención y desplazamientos si está el país parado? ¿Cómo puedes pagar cuotas de desplazamiento cuando ni Dios sale de su casa? ¿Dónde comes fuera de casa ahora? Si llevamos confinados desde mediados de Marzo y la gente está perdiendo sus trabajos. ¿No se os cae la cara de vergüenza?»

Mónica Sanz apuntó que es posible «que no les haya dado tiempo a descontarlo este primer mes de marzo», así que habrá que ver qué ocurre con las nominas del mes de abril. Los datos son estos: entre el Congreso (628.000 euros) y el Senado (492.500), los gastos en las dietas y desplazamientos superan el millón de euros. Algunos politicos, a titulo individual, ya los están donando para la investigación contra el COVID.

Pero Prat volvió a insistir:

Pero si llevamos confinados desde mediados de marzo, desde mediados de marzo los autónomos no cobran, desde mediados de marzo la gente está sufriendo ERTES.

Yo no estoy hablando de si cobran más o menos. Yo creo que la clase política está mal pagada para la enorme responsabilidad que tiene. Pero coño no puedes cobrar una dieta de manutención y un desplazamiento si no vas a trabajar.