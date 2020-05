¿A qué actores de ‘Élite’ ha despedido Netflix en la cuarta temporada?

Cuando la pandemia lo permita comenzará la grabación de la cuarta temporada de ‘Élite’, una de las series más populares de Netflix que en marzo de 2020 estrenó su tercera tanda de episodios con un rotundo éxito. De cara al futuro ya se han confirmado los nombres de los actores que no volverán a la ficción.

La plataforma aún no ha confirmado una cuarta parte, pero el portal BLUPER anunció en exclusiva que la serie había renovado por una cuarta y quinta temporada, en las que llegarán nuevos alumnos a las Encinas.

Ya se sabía que algunos de los actores principales repetirían (aunque en un principio se pensó que el cambio de casting iba a ser radical). Pero ahora, la plataforma ha confirmado en su cuenta de Twitter que , la ficción ya se ha despedido de algunos de los actores: Danna Paola, Ester Expósito, Alvaro Rico, Mina El Hammani y Jorge López.

La plataforma lo ha comunicado a través de un vídeo que ha subido a sus redes sociales bajo el siguiente comentario: «Ve el ‘Behind the scenes’ de la temporada 3 de Élite donde Ester, Danna, Alvaro, Mina y Jorge se despiden».

Go behind the scenes of Elite Season 3 as Ester, Danna, Alvaro, Mina, and Jorge say goodbye pic.twitter.com/ACZgpEI2Ps

— Netflix (@netflix) May 19, 2020