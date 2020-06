Dolor en la despedida de los famosos a Pau Donés: “Gracias por tanto”

Adiós a Pau Donés. El vocalista de ‘Jarabe de palo’ nos dejó el 9 de junio de 2020, a los 53 años de edad tras su larga lucha contra el cáncer. Son muchos los rostros populares y los amigos que han querido despedirse de uno de los artistas más queridos de nuestro país.

Fue el que se enfrentó a la vida con tranquilidad y optimismo. Sus canciones podrían ser naïf, casi inocentes pero más allá de celebrar la vida, escondían una ironía y sutileza únicas. Escucharle fue una constante para una generación. Sus temas , tan sencillos que parecían nihilistas, nos reconciliaban con el lado alegre de la existencia. Eran un grito de rebeldía ante una sociedad cada vez más amargada.

Así era él y así vivió su vida, incluso cuando le diagnosticaron cáncer de colon en 2015. Lo contó sin tapujos, sin excesos pero siguió trabajando y luchando. Tuvo, en 2019, una recaída e intuía que se acercaba el final. Aún así no desistió

Su último tema, sacado pocas semanas antes de morir (estaba previsto su lanzamiento en septiembre de 2020 pero se adelantó al 28 de mayo) fue un legado consciente de su generosidad. ‘Eso que tú me das’ es un canto a quien le ha ayudado en los peores momentos de su vida, seguramente dedicado a alguien con nombre y apellidos pero que podría ser cualquiera.

Esa canción también llegó en un momento oportuno para muchos. En una época azotada por la pandemia, somos muchos los que tenemos que agradecer a alguien el haber estado con nosotros en ese momento justo, ese en el que el dolor se hace insoportable y cuando se necesita de la mayor humanidad.

Aquí un inciso personal: Tras una tragedia, el último canto de Pau Donés ha sido como una señal de luz para mí y mi familia. Un símbolo. La hemos escuchado en bucle durante días. Le hubiera gustado saberlo.

Con su estilo propio, su repetición de frases y palabras, su optimismo, en contraste con el aspecto físico desgastado por su enfermedad, Donés se olvidó de sí mismo y quiso agradecer a los otros, a los que han estado a su lado, el regalo de la vida. Era su propio aplauso a las ocho de la tarde. Desde ya, es un himno.

En cuanto se ha hecho público el anuncio de su muerte, han sido muchos famosos, conocidos y amigos del artista que han querido rendirle homenaje en redes sociales:

Pau. Gràcies per tant. Per la teva amistat. Pel teu exemple.

Pau, no se que decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las làgrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo.

