Fani descubre todo lo que se dice de ella y pide salir de ‘La casa fuerte’: “¡He robado pero no me he prostituido! ¡Iros a la mierda!”

La prostitución como espectáculo. Así podríamos definir lo que sucedió en ‘La casa fuerte’ el jueves 25 de junio de 2020. El reality de Telecinco se saltó sus propias reglas para que Jorge Javier Vázquez pudiera darle a Fani información del exterior, y no era una información cualquiera sino lo que se lleva especulando durante días: el supuesto pasado de la concursante como ‘Pretty Woman’, es decir, como prostituta.

Cada vez que se habla de un comportamiento X de un famoso en Telecinco, tiene consecuencias. Es el pan nuestro de cada día. Unos pensarán que es responsabilidad del famoso en cuestión por meterse en esos lares, pero hay límites y para Mediaset, eso significa que deben de pagar una multa por hablar de ciertos temas en horarios protegidos (es decir, en ‘Sálvame’)

Con Fani Carbajo se están cruzando varias líneas rojas y eso que en ‘Sálvame’ suelen andar con cuidado con ciertos asuntos. Por ejemplo, hace un par de semanas se habló del supuesto pasado como scort de Oriana Marzoli pero en el programa de La fábrica de la tele se cuidaron muy mucho de no decir las palabras incorrectas.

Pero con Fani Carbajo, conocida por ‘La isla de las tentaciones’ y actualmente en ‘La casa fuerte’, el tratamiento es muy distinto. Primero, el 22 de junio de 2020, apareció en el programa Raquel, tía de de Fani, para asegurar que juntas, hace diez años, habían ejercido la prostitución.

¿Cómo se referían en ‘Sálvame’ al supuesto pasado de Fani? Diciendo que se había hecho un ‘Pretty Woman’, la famosa película en la que una prostituta se enamora de un millonario. Además no tuvieron problema alguno en charlar sobre la mítica comedia romántica y en explicar su argumento por si alguno no se enteraba.

Eso fue al principio pero pasado los días ya no se cortan. Dicen directamente la palabra escort. El miércoles 24 de junio, un equipo del programa se fue hasta el chalet donde supuestamente había trabajado Fani como prostituta.

Y no sólo eso. También la tacharon de ladrona ya que muchos testigos aseguraban que Fani les había estafado y les debía dinero.

Hay una regla en los realities que dictamina que los concursantes han de estar aislados del exterior, no pueden saber nada de lo que pasa fuera pero claro, el que Fani pueda ser prostituta es demasiado ‘jugoso’ para que en Telecinco tengan que esperar a que la chica salga de ‘La casa fuerte’. Así que el jueves 25 de junio de 2020, en ‘Sálvame’ anunciaron que esa misma noche, durante la gala, Jorge Javier le iba a contar a Fani todo lo que se estaba hablando de ella.

No fue hasta las doce y media de la madrugada que Jorge Javier, finalmente, habló a solas con Fani y , disfrazando la estrategia del programa como ‘derecho’ de la concursante, le dijo:

Fani, pues, vio un zapping con muchas de las cosas que han dicho de ella en ‘Sálvame’: de cómo su tía Raquel aseguraba que habían trabajado juntas en un burdel, de cómo la criticaban su cuñado y su hermana y un largo etcétera

Me acabo de quedar en shock. A eso de dedicaba esa señora del pelo rosa (su tía) y a ese lugar la llevaba yo pero nunca he trabajado de eso. Pero va a tener que responderme en un juzgado. Por favor, que me saquen de aquí mañana que quiero ponerle la denuncia. Yo, afortunadamente he trabajado toda mi vida y cuando no tenía dinero no se me han caído los anillos y se lo pedía a mi familia

A mí no me ha hecho falta . Si he tenido que robar, lo he hecho pero no me he prostituido. Me cago en la hostia.

Mi tía Raquel ha hecho esto para hacerme daño.

Sólo pido ser feliz con mi hijo. No pido nada más, coño.

Nunca la voy a perdonar.