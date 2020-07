El ‘dictador’ Jorge Javier Vázquez cuenta ahora todo lo que había ocultado de su enfrentamiento con Belén Esteban

Si pensábamos que la bronca entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban había terminado, nos equivocábamos. El presentador, como siempre, tiene que tener la última palabra y por eso se ha sincerado sobre el tema en su blog de la revista Lecturas.

Si bien el deseado regreso de Belén Esteban a la pequeña pantalla tras más de tres meses confinada en su domicilio prometía, pocos hubieran presagiado que lo haría por lo que lo hizo. La de San Blas aprovechó su momento al más puro estilo Rosa Benito en ‘Supervivientes 2011’ para hacer una valoración personal sobre cómo se ha vivido y gestionado la emergencia sanitaria del coronavirus en España. Aquel parecer le costó finalmente el que prometía convertirse en el rifirrafe del verano y se saldó con la salida de un irritado Jorge Javier Vázquez de plató. Pero, tras una semana de crisis, enfrentamientos, muchas dudas y reuniones de urgencia, parece que todo se ha solventado mágicamente y las aguas vuelven a su cauce.

Como todo en ‘Sálvame’ está planeado, la polémica duró exactamente 6 días. El viernes por la noche, en ‘La última cena’ ambos se reconciliaron y tan felices.

Pero, como es costumbre en Jorge Javier, el catalán ha de tener la última palabra en todo y por ello, el miércoles 1 de julio de 2020, escribió para Lecturas una carta abierta para Belén Esteban en la que contaba todo lo que había ocurrido entre ellos.

Con los años se aprenden a manejar situaciones convulsas. Solo con los años. Y hasta que no aprendes, pasarlo mal es parte del proceso. No queda otra. Pero si logras trabajar esos procesos –con la ayuda de profesionales, claro– llega un momento en el que ese tipo de situaciones no solo no te desestabilizan, sino que te ayudan a crecer como persona. La última que he vivido ha sido el encontronazo con Belén.

Hoy sábado, una semana después de que se produjera, los principales periódicos del país siguen hablando de él. Leo solo titulares, pero no el contenido, que es una manera muy básica de protegerme.