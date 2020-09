El doble rasero de Jorge Javier Vázquez: se queja de que hablen de su familia pero vende a sus hermanas en una revista

¿Quién es personaje público y quién no? ¿El familiar de un famoso lo es? El 16 de septiembre de 2020, Jorge Javier Vázquez presentó, por primera vez, a sus hermanas en una revista. ¿Esto significa que ya la pueden perseguir los paparazzi?

Un par de días antes se supo que Terelu Campos y Carmen Borrego tienen un hermano. Nadie en Telecinco lo sabía. La razón del ocultamiento es que este individuo quería ser anónimo pero en cuanto se supo de su existencia, la maquinaria de la prensa rosa se puso en marcha.

Ahora se sabe, por ejemplo, que el hermano de las Campos ha sido jugado por algo “muy grave” . Es decir, ya no es personaje público por ser familiar de quién es.

Lo mismo pasa con los hijos de Carmen Borrego. Ella dice que nadie puede hablar de ellas porque no son personajes públicos pero una de sus hijas salió con ella en una portada además de acompañarla en el reality de ‘Las Campos’. ¿Con estos dos detalles podemos meternos en la vida de la joven?

Dicho todo esto, vayamos a lo ‘importante’. El miércoles 16 de septiembre de 2020.Jorge Javier Vázquez presnetó, en su blog personal de Lecturas, a sus hermanas Ana y Esther , hasta ahora desconocidas para el gran público.

Aunque no se trata de una exclusiva sino de un blog que el catalán escribe semanalmente, la revista vio relevancia en esta reunión familiar y publicó la foto de Jorge Javier junto a su madre y hermanas en portada (de hecho, es la noticia más leída en la versión digital de Lecturas).

Y es que el hecho tiene su morbo teniendo en cuenta al personaje. Vázquez, tan agresivo él cuando se meten con su familia pero que no deja de hablar de sí mismo en cuanto tiene ocasión (es autor de dos libros y una obra teatral que hablan de su vida).

Ahora la pregunta es: ¿Las hermanas de Vázquez serán objetivo de los paparazzi como lo ha sido el hermano de las Campos? No, para nada. ¿Por qué? Porque es Jorge Javier Vázquez,la gran estrella de Telecinco, con su familia no se van a meter, con la de los demás sí (Es curioso porque ha vendido las mismas exclusivas que Carmen Borrego, por ejemplo).

Vázquez, además, saca a sus hermanas para poder hablar de su vuelta a los teatros con el montaje ‘ Desmontando a Séneca’.

Cuando pasen los años y me pregunten qué ha significado el teatro para mí, no hay duda: se agolparán en mi memoria las imágenes de mi familia aplaudiéndome en el patio de butacas. Si eso no es la felicidad, debe parecérsele. Mi tercera función, ‘Desmontando a Séneca’, se estrenó el jueves en Donosti. Hasta esta ciudad se trasladaron mi madre, mis hermanas Ana y Esther y mis cuñados Eduardo y Carlos. Llegaron el miércoles y, por la noche, salimos a cenar.