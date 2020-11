¡Bombazo! ¿Ya se sabe quién es el verdadero padre de Kiko Rivera?

No sólo Isabel Pantoja ya no se habla con su hijo si no que ahora se ha cuestionado si Kiko Rivera es, o no, hijo de Paquirri. Ya se sabe la verdad.

Siempre ha habido un inquietante rumor sobre la procedencia de Kiko Rivera. Si uno le compara con sus hermanos de padre, Fran y Cayetano Rivera, la diferencia es abismal.

Cierto es que Fran y Cayetano son hijos de Carmina Ordoñez, una de las mujeres más bellas que ha tenido este país, y que la madre de Kiko es Isabel Pantoja, aún así, el marido de Irene Rosales no se parece absolutamente a su padre, Francisco Rivera, Paquirri.

De hecho a quien se parece mucho Kiko Rivera es al médico personal de Isabel Pantoja en aquella época, Antonio Muñoz Cariñanos.

Siempre ha corrido el rumor, pues, de que Paquirrín es hijo del doctor Cariñanos y no del famoso torero.

Ahora, con la guerra entre Kiko y su madre en pleno auge, después del especial de Telecinco llamado ‘Cantora: la herencia envenenada’ (en el que el DJ acusó a su madre de haberle engañado con la herencia de su padre), la trama de la paternidad ha vuelto a surgir.

¿La verdadera paternidad de Kiko Rivera?

El domingo 15 de noviembre de 2020,el programa Socialité desveló los resultados de un test de ADN al que se sometió, sin querer, Kiko Rivera hace dos años.

Todo sucedió en marzo de 2018 en Manchester, donde el Sevilla visitó al United en partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Kiko Rivera se desplazó hasta tierras inglesas para animar a su equipo del alma, y allí coincidió con uno de los hijos de Muñoz Cariñanos, que quiso salir de dudas sobre si el cantante era su hermano o no.

Es igual que yo, quería saber si era mi hermano o no. Coincidí con él en Manchester, en un partido de fútbol. Dio la casualidad de que se sentó tres filas delante de mi. Se fumó un cigarro y cogí la colilla al acabar el partido. Le hice la prueba de ADN, estaba obsesionado con la idea. A los diez días me dieron el resultado.

Confesó Kiko en una entrevista a El Español.

El resultado fue, tal y como se dijo en Socialité, negativo. Kiko Rivera no es hijo del doctor Cariñanos.