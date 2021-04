Jorge Javier Vázquez, despiadado contra ‘MasterChef’ y TVE: “¡Hipócritas!”

Sin que sirva de precedente, con su última rabieta, Jorge Javier Vázquez tenía toda la razón del mundo.

La nueva edición de ‘MasterChef Celebrity’ ha sido polémica antes de empezar. ¿Por qué? Por, entre otras cosas, contratar a Victoria Abril como concursante, muy famosa últimamente por declarar su negacionismo públicamente.

Claro, que una cadena pública page con los impuestos de todo a una señora que se ha reído de la pandemia y de los más de 100.000 muertos que llevamos, es una irresponsabilidad y una tomadura de pelo.

El casting de este año está basado principalmente en el conflicto. ‘MasterChef’ hace mucho que se ha entregado por completo al reality. No es el programa blanco que nos han vendido siempre.

Por ello, el 23 de abril de 2021, Jorge Javier Vázquez habló del talent culinario y puso su dedo acusador sobre Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, productora de ‘MasterChef’ y ‘Maestros de la costura’.

La responsable de MasterChef y ‘Maestros de la costura’ dijo el otro día que ellos compiten con ‘Supervivientes’ pero que son programas blancos que cocinan y cosen. Y van ahora y contratan a Victoria Abril que es la persona más conflictiva del mundo y que está en los papeles ahora por ser negacionsta. Anda ya. Tócate los cojones. Son unos hipócritas.

Me gustaría que muchas personas que han ido a trabajar a MasterChef dijeran qué experiencia han tenido y qué les han pedido hacer. Luego aparecerán actores o personajes como Tamara Falcó diciendo que ‘a mí me ha ido muy bien. Estoy en Cordon Bleu y no me pongo Astrazeneca’. Anda ya. Yo he hablado con mucha gente sincera que me ha contado cosas de ese programa que de blanco tururú.