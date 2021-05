La cara de Rocío Flores al enterarse en directo que su hermano David había declarado contra su propia madre

Si lo que vimos el 21 de mayo de 2021 no es violencia vicaria ya no sabemos qué es. Antonio Flores, hijo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, declaró contra su propia madre instigado por su progenitor. Es decir, todo lo que Carrasco lleva diciendo en su docuserie es verdad

Eran muchos los que estaban convencidos de que David Flores no declararía ante el juez contra su madre, pero el hijo pequeño de Rocío Carrasco, lo ha hecho. Tranquilo y contando su verdad, según su abogado, David ha testificado ante el juez en la ciudad de la Justicia de Málaga por el impago de la pensión de su madre, tal y como informaron en ‘Ya es mediodía’ (Telecinco).

Uno de los peores temores de Rocío Carrasco se ha cumplido, uno de sus hijos se ha vuelto a poner ante un juez para testificar en su contra. El pequeño de los Flores ha acudido a la Ciudad de la Justicia de Málaga para contarle al juez su verdad sobre la demanda que su padre ha presentado contra Rocío Carrasco por no pagarle la pensión de 200€ que le impuso un juez en 2018. De hecho la jueza que lleva el caso, hace unos días que solicitó una investigación financiera de Rocío Carrasco para contrastar si podía o no pagar dicha cantidad de forma mensual.

La cara de Rocío Flores

La noticia la dio Sonsoles Ónega mientras charlaba con Aba Rosa Quintana sobre los contenidos de ‘Ya es Mediodía’.

En cuanto Ónega habló de la declaración de David Flores contra su madre se hizo un silencio en plató y la cámara enfocó a Rocío Flores (colaboradora de ‘A,R’) a quien le pilló por sorpresa la noticia.

La joven puso los ojos en blanco e intentó disimular con una sonrisa nerviosa.

¿Quedan dudas de cómo es Antonio David Flores?

El 19 de mayo de 2021 se estrenó, en Telecinco, el capítulo 11 de la serie documental sobre Rocío Carrasco, un episodio aburrido (desde un punto de vista televisivo y narrativo) que se centró en la batalla judicial de ella contra su exmarido. Pero, antes de su emisión, en el debate, la propia Rocío entró en directo para hablar con Carlota Corredera y habló, precisamente, de la posibilidad de que su hijo declarase contra ella:

Está citado para declarar porque el ser ha intentado hacer otra vez, lo que ya ha intentado hacer con Rocío, me ha presentado una querella en nombre de mi hijo y como ya tiene 18 años, el que tiene que ratificarla es él, no es el padre

Queda claro ya que Antonio David utiliza a sus hijos para ganar dinero e ir contra su madre. Y es que, si no, no se entiende por qué no ha demandado a Rocío Carrasco por llamarle maltratador.