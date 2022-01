Pronósticos televisivos para el 2022: ¿Qué personajes deberían retirarse? ¿Qué cadenas lo van a tener más difícil?

Ya estamos en 2022 y esperamos que todos tengan un buen año, pero en televisión hay empresas y personajes que no las tienen todas consigo.

La historia es muy buena guía para ‘predecir’ en futuro y si nos agarramos a los hechos, al pasado reciente y a lo que se ha anunciado para este 2022, mucho nos tememos que para algunos, este año, no va a ser muy bueno.

No queremos ser agoreros, sólo aconsejar (desde Periodista Digital somos muy buenos…) para que las cosas no vayan de mal en peor. Empecemos

¿Qué cadenas o empresas lo van a tener difícil este año y qué deberían hacer?

Mediaset España

Esto es lo de siempre. El modelo de negocio de Mediaset- ese basado únicamente en la rentabilidad y no en la marca- está agonizando.

La audiencia está bajando y eso es porque no innovan. No se gastan dinero en nuevos personajes y formatos. Es ver más de lo mismo, una y otra vez y eso cansa.

El hecho que que a comienzos de 2022 repitan ‘Secret Story’ (que no ha hecho grandes audiencias) pero con anónimos no pinta bien. Nada bien. Y eso sin contar la nueva edición de Idol Kids (que ya fracasó en su primera temporada).

Como gran amante de la telerrealidad y de la televisión en directo pido que Paolo Vasile eche el freno e invierta. La marca Mediaset nunca ha tenido peor prensa.

Shine Iberia

Después del suicidio de Verónica Forqué, la imagen de ‘MasterChef’ ha salido dañada. No porque fueran responsables de la tragedia- obviamente, no- sino por la terrible comunicación que han llevado acabo tanto la productora como RTVE.

Consejo: TRANSPARENCIA.

La fábrica de la Tele

Es la productora estrella de Mediaset y eso significa que cobran mucho pero también que se comen todos los marrones.

La empresa sigue instrucciones de la cúpula de Mediaset, hasta ahí llegamos. Pero su necesidad de ganar ha cruzado ya todos los límites morales, y no sólo en ‘Sálvame’. Anunciar ahora que van a estrenar una docuserie con Julián Muñoz, y expresidiario al que van a pagar para que hunda a una mujer (Isabel Pantoja), es el colmo de la irresponsabilidad.

¿Qué personajes deberían frenar un poco en 2022 para no quemarse?

Jorge Javier Vázquez

Cada vez más arisco, más soberbio y más amargado, el mejor presentador que tiene Mediaset (porque sí, lo es) debería tomarse un respiro y pensar por dónde llevar su carrera. Ha tocado techo, es verdad, pero su imagen está cada vez más dañada.

Paz Padilla

Es tan ignorante y peligrosa que lo único que le podemos aconsejar a esta mujer es que lea y cierre la boca antes de hablar. Que es muy divertida (a ratos) sí, pero si sigue diciendo las bestialidades que dice, que asuma las consecuencias. Es que no puedo con ella. No puedo.

Susanna Griso

Otra que debería replantearse por qué su programa no termina de cuajar. Por muchos cambios de plató, de escaleta y de colaboradores que hagan, ‘Espejo público’ no consigue liderar. Tal vez ese sea el destino del programa y de su presentadora. Aconsejarle a ella, a estas alturas, que sea un poco más cercana con el público, suena a inútil.

David Broncano

Que conteste que este señor me parece un genio pero en 2021 ha empezado a cansar esa imagen suya de ‘no me entero de nada y me importa todo una mierda’ que más que hacer gracia, parece arrogancia.

Los Pantoja

Esta familia ya no sabe qué vender. Su prostitución emocional ha llegado a tal punto que no nos creemos nada que venga de los Pantoja. Deberían tomarse un tiempo para que les ‘echáramos de menos’ pero eso es imposible. Viven de lo que viven…