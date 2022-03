Belén Esteban la lía parda: habla del despido de Paz Padilla, de su sueldo y de cómo se ha contagiado de COVID

Nuevo ‘belenazo’ al canto. Belén Esteban regresó a ‘Sálvame’ el 3 de marzo de 2022 después de un mes sin aparecer en televisión. La colaboradora confesó haber tenido COVID, además de hablar del despido de su ‘enemiga’, Paz Padilla y de su propio sueldo.

El 3 de marzo de 2022 regresó ‘Sálvame Lemon-tea’, el espacio (o sección) presentado por María Patiño y Terelu Campos después de tres días en los que Telecinco programó capítulos retrasados de ‘Pasíon de Gavilanes’ que hundieron a la cadena en esa franja horaria (de cuatro a cinco de la tarde). De verdad, la crisis de Mediaset es muy grave. Se necesita tomar decisiones radicales y urgentes, no dar palos de ciego.

El caso es que, Patiño y Terelu dieron paso a Belén Esteban, quien regresó al programa después de un mes sin aparecer. ¿Qué le había pasado?

Ella misma se explicó:

He de decir que he tenido COVID. He estado bien, no me voy a quejar viendo lo que ha pasado mucha gente, pero también ha sido un poco duro por mi situación como diabética. Doy las gracias a mis médicos y tengo que decir que estoy bien porque tenía todas las vacunas, las tres más la de la gripe.

Las vacunas son, precisamente, otro frente abierto para Belén Esteban. Y es que por ellas tuvo una discusión atroz con la que fue presentadora de ’Sálvame’, Paz Padilla, que acabó con esta despedida de Mediaset. Algo que se supo el 1 de marzo de 2022 a través de la revista Lecturas en cuya portada también aparecía la propia Belén, asegurándose que había cobrado 30.000 euros al mes durante la cuarentena (cuando estuvo en casa haciendo conexiones semanales)

El problema con Paz es que muchos han acusado a Belén de haber sido responsables del despido de la humorista, algo que la de Paracuellos negó tajantemente:

Yo no soy responsable del despido de Paz.

También quiso desmentir la información sobre su sueldo:

He traído todos los papeles y mi nómina para demostrarlo.

La gran pelea: Paz Padilla abandona ‘Sálvame’ por ‘culpa’ de Belén Esteban

Fue un momento televisivo brutal. El 20 de enero de 2022, Belén Esteban y Paz Padilla se enfrentaron en directo tres semanas después de que la segunda dijese, en un directo de Instagram, que “las vacunas no sirven para nada”.

Paz argumentó que ella, durante el mencionado directo, quiso decir que las vacunas no protegen de volver a infectarse pero que sí que son necesarias para que la enfermedad no sea grave.

Parecía que todo estaba claro pero Belén no estaba de acuerdo. No creía a Paz Padilla y así se lo dijo.

La tensión fue tal que al final, la humorista decidió abandonar el programa.

Pero aquí había algo que no nos contaban. Por lo que decían lo colaboradores pudimos intuir varias cosas: ¿Estaban hablando de que Paz no se había vacunado? ¿Por eso no creen en sus excusas?

¿Estaba todo planeado para deshacerse de Paz y levantar la audiencia?

Teoría: no sería extraño que este enfrentamiento entre Paz y Belén estuviese planificado con el fin de, primero, hacer audiencia y, de paso, quitarse de encima a la presentadora, cuya imagen estaba bajo mínimos.

Si no, no se entiende que saquen el tema de las vacunas un mes después. ¿Sabían los directores los rumores que corrían sobre Paz (de que no está vacunada) y querían hacer lo posible para desenmascararla pero sin que se notara demasiado? ¿Han lanzado a Belén Esteban como perro de caza?