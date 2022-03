¡Escándalo! ¿Antonio David Flores irá a ‘Supervivientes’? ¿Jorge Javier Vázquez no presentará este año?

De locos. Están tan desesperados en Telecinco por subir audiencia que son capaces de todo. Da miedo. Ahora puede que volvamos a ver a Antonio David Flores en Mediaset, lo que podría suponer que Jorge Javier se ‘escondiera’. De momento, son rumores

Prácticamente nada funciona en Mediaset desde hace meses. Cualquier estreno ha sido decepcionante y, de momento, sólo tiene dos cartuchos para remediar la crisis: ‘En el nombre de Rocío’ (segunda temporada de la docuserie sobre Rocío Carrasco que está tardando mucho en llegar) y ‘Supervivientes 2022’, el único reality en directo que funciona en Telecinco desde hace años.

Pero claro, el problema es el de siempre: Ya no quedan casi famosos que nos puedan sorprender. En Telecinco los han quemado a todos. Se necesita a alguien muy muy potente para, al menos, impactar en la primera gala. Es lo que pasó con Isabel Pantoja en su momento. Luego, que de juego o no, da igual. Los que finalmente ganan o crean más contenido no suelen ser los más famosos.

Se está especulando mucho con los nombres que pueden ir este año a Honduras pero, de momento, no hay nadie confirmado. Eso sí, ya sabemos quiénes están en negociaciones para entrar.

¿Marta Riesco y Antonio David a Honduras?

Se ha rumoreado mucho con que Marta Riesco podría viajar a Honduras pero lo grave es que también entraría en la ecuación su novio, Antonio David Flores, exmarido de Rocío Carrasco, al mismo al que echaron sin miramientos de Telecinco después de ser acusado de malos tratos.

Tal y como informa Rocco Steinhäuser y recoge Formula TV, habría tres posibilidades con las que la productora estaría estudiando la participación de los dos. Una de ellas sería que Marta fuera a la isla y Antonio David fuera su defensor en plató; otra, lo mismo para la inversa; y la última opción es que ambos fueran juntos a Honduras a concursar los dos.

Ya no hay ni moral, ni ética ni sentido común, pero por ambas partes. Telecinco ya sabemos que es una empresa que lo que quiere es ganar dinero. El problema es que nos vendan un discurso feminista cuando, en realidad, son lo peor que le ha pasado al feminismo en décadas. Y luego, Antonio David ya sabemos qué clase de personaje es. Él que lleva llorando un año, victimizándose por el trato causado, en cuanto pueda va a aprovecharse de la situación como ha hecho siempre.

Pues al final, va a ser mentira que Telecinco estñe negociando con Antonio David tal y como informa Bluper.

¿Qué pasa con Jorge Javier?

Lo curioso de este asunto es que horas después de que se hablase de la participación de ‘el penas’ en ‘Supervivientes’, salió otro rumor inquietante.

En la cuenta de Twitter ‘Soy un mero espectador’, se confirmó que Jorge Javier Vázquez no presentará este año la gala de ‘Supervivientes’.

#EXCLUSIVA 💣‼️ Jorge Javier Vázquez NO presentará #Supervivientes2022 Telecinco deja al presentador fuera de su ‘reality’ estrella por primera vez en 10 años. pic.twitter.com/f035h9kMib — Soy un mero espectador (@soyunmeroTV) March 10, 2022

En seguida, la noticia se hizo viral la noche del 10 de marzo de 2022 pero hay que tener cuidado con los bulos. De momento, no se sabe nada aunque tengamos en cuenta que Vázquez ya dejó de presentar la segunda edición de ‘Secret Story’ y que damos por hecho que tanto él como Antonio David (en caso de que fuese) no tolerarían verse las caras.