¡Asco!: los «altos cargos» de Telecinco deciden que Olga Moreno gane ‘Supervivientes 2021’

La gala final de ‘Supervivientes 2021’, emitida el viernes 23 de julio de 2021, fue vertiginosa y repugnante. Olga ganó; Gianmarco quedó segundo; Melyssa, tercera y Olga cuarta.

Final de infarto

Olga Moreno, Melyssa, Gianmarco y Lola se enfrentaron para conseguir el cheque de 200.000 euros y hasta el último momento hubo dudas de quién podía ganar.

La primera expulsada fue Lola, que estaba nominada junto a Olga. A ver, por un lado, es entendible. Lola ha sido una concursante estupenda. Desterrada desde el principio, ha sobrevivido aislada pero ha demostrado ser una superviviente excelente. El problema es que no se ha enfrentado a lo mismo que sus compañeros y es justo que sean los que han luchado contra una convivencia infernal los que lleguen los últimos.

Lo indignante llegó cuando Olga ganó a Melyssa. Eso sí que no. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha sido, sin duda, la persona más empática, fuerte y evolucionada de la que posiblemente haya sido la peor edición de ‘Supervivientes’.

Olga ganó pero fue asqueroso ver no sólo a Rocío Flores a su lado sino también a David Flores, el hijo pequeño de Rocío Carrasco abrazando a la mujer de su padre y diciéndole que «era la mejor persona que ha conocido en su vida»

Pero claro, que Olga estuviera entre los tres finalistas es de risa. No ha sido mala concursante pero el programa le ha perdonado mil infracciones sólo para que llegue allí. ¿Por qué?

Un servidor opina que para quejarse de los resultados de un reality hay que mojarse y por eso suelo votar. Esta vez iba a hacerlo por Melyssa pero, al final, me negué. ¿Por qué? Porque ha habido tanto tongo este año que me niego a que Mediaset me robe el dinero. Y sí, digo la palabra ‘robo’.

Y es que ese “Gracias a los altos cargos”, frase que dijo Olga Moreno en Honduras al enterarse de que era finalista de ‘Supervivientes 2021’, ahora tiene más sentido que nunca.

Olga Moreno, la ‘enchufada’

Moreno ha sido el epicentro de un debate nacional desde el 22 de marzo de 2021, día en el que se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, docuserie de Telecinco en la que Rocío Carrasco denunciaba los malos tratos recibidos por parte de su exmarido, Antonio David Flores.

La cadena despidió fulminantemente a Antonio David Flores como colaborador de ‘Sálvame’ y de otros programas de la casa pero contrató a su mujer, Olga Moreno, para ‘Supervivientes 2021’ y a su hija para los debates del reality y como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’.

Moreno, aunque en muchas cosas ha sido una gran superviviente, ha demostrado ser una tramposa. Ha llegado a saltarse las normas y a conseguir inmunidad gracias a ello. Es decir, el programa la quiere convertir en finalista pase lo que pase. Y lo delictivo está en que hay gente que llama y manda mensajes (muy caros) para votar. Es de locos.

¿Por qué Telecinco quería que Olga en la final? Muy fácil. Ha sido el único personaje más o menos interesante de la isla. No por ella (que no hace gran cosa y lo que hace es hacer trampas) sino por todo lo que ha supuesto fuera.

Con Rocío Flores defendiéndola en plató, Olga ha pasado a ser líder de una guerra pública entre los que creen a Rocío Carrasco y los que no. Y mientras, Antonio David Flores está en su casa viendo cómo sus ‘mujeres’ ganan dinero por él. Es muy triste.

Huele a tongo

El miércoles 21 de julio de 2021 se celebró la primera parte de la final de ‘SV2021’. Olga estaba nominada pero curiosamente Rocío Flores no acudió al plató a recoger a la mujer de su padre (y eso que se ha pasado meses defendiéndola). Esto huele a que se sabía perfectamente que Olga se iba a salvar.

Eso sí, en la última gala, emitida el viernes 23 de julio de 2021, sí que estaba Rocío Flores y parte de la familia de Olga para recibir a la ‘Supervivientes’. ¡Qué descaro todo!

Si uno lo piensa bien, la final de ‘Supervivientes 2021’ fue un duelo entre dos mujeres: Olga y Rocío Carrasco. Es así de simple y de machista. Al final, son ellas las que pelean entre sí mientras que los machos (los verdaderos instigadores) se quedan bien a gusto en su casa.

Si ‘SV2021’ ha sido un éxito y si Olga ha llegado tan lejos ha sido por Rocío Carrasco y por la estrategia de Telecinco de hacer negocio gracias al maltrato de una mujer.

Pero es que, para colmo, hubo problemas técnicos a la hora de votar. ¡Qué casualidad!

No digo que hayan manipulado los votos pero sí él concurso. Olga debería haber sido sancionada desde hace mucho.

La hipocresía de Telecinco

Lo increíble es que ese mismo 23 de julio, por la mañana, nos enterásemos que Telecinco estaba planeando una entrevista a Olga para que responda a Rocío Carrasco.

¿Despiden a Antonio David Flores para decir que son muy feministas y ahora le hacen un especial a su mujer y cómplice para lavar su imagen? No es que Olga no merezca hablar, es que, por esa regla de tres, Antonio David también debería hacerlo. ¿Por qué él sigue sin trabajo y su mujer no?

Que no nos tomen el pelo. A Telecinco poco le importan los derechos de las mujeres. Siguen haciendo lo mismo que han hecho siempre: destruir.

Decían que se habían arrepentido de fomentar el maltrato mediático que ha sufrido Rocío Carrasco durante veinte años. Siguen haciéndolo.

Eso sí, ahora, Carrasco también está trabajando ahí. Tiene derecho a ganarse la vida, obviamente, pero que sepa que cuidarán de ella siempre y cuando les interese. Esa cadena (como cualquier empresa) no entiende de emociones o de ética, sólo de rentabilidad.

Han creado un debate nacional que ellos se guisan y ellos se comen. Las dos partes trabajan ahí y eso, al final, se traduce en audiencia. Empresarialmente es una genialidad, moralmente es asqueroso.

La elegancia de Carlos Sobera

Sólo un apunte antes de terminar. Jorge Javier no pudo presentar la última gala porque tenía función teatral en Barcelona y fue Carlos Sobera su sustituto. Bravo por él, no pudo ser más elegante y profesional.

Por ejemplo, que Sobera quisiese piropear a Lara Álvarez por su impresionante labor como co-presentadora y no por su físico ( que es lo común, incluso con Jorge Javier) , nos hace tener esperanzas frente a la misoginia que se vive en Mediaset.