Esto bien merece un boicot: Telecinco prepara un especial con Olga Moreno para responder a Rocío Carrasco

Telecinco es una trituradora humana. Nos han vendido que son feministas con el caso de Rocío Carrasco pero nos la han vuelto a colar. Todo allí es mentira. Ahora, la nueva máquina de hacer dinero es Olga Moreno, quien hará un especial respondiendo a la exmujer de Antonio David Flores. Esto huele a acuerdo.

“Gracias a los jefes” Esta frase que dijo Olga Moreno en Honduras al enterarse de que era finalista de ‘Supervivientes 2021’.

Olga Moreno será la protagonista de un especial que Telecinco emitirá en el prime time de martes, 27 de julio, en el que responderá a las palabras de Rocío Carrasco sobre Antonio David, su persona y su familia, según informa La razón.

El programa, que llevará por título Especial Olga Moreno, estará producido por Bulldog, o sea, la misma productora que Supervivientes,

Y se estrena el martes 27 porque ese día se supone que en Antena3 van a emitir el final de la serie ‘Mujer’.

Todo esto es muy repugnante y requiere un análisis en profundidad. Basta ya de que en Telecinco nos tomen por tontos.

Olga Moreno, la ‘enchufada’

Moreno ha sido el epicentro de un debate nacional desde el 22 de marzo de 2021, día en el que se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, docuserie de Telecinco en la que Rocío Carrasco denunciaba los malos tratos recibidos por parte de su exmarido, Antonio David Flores.

La cadena despidió fulminantemente a Antonio David Flores como colaborador de ‘Sálvame’ y de otros programas de la casa pero contrató a su mujer, Olga Moreno, para ‘Supervivientes 2021’ y a su hija para los debates del reality y como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’

Moreno, aunque en muchas cosas ha sido una gran superviviente, ha demostrado ser una tramposa. Ha llegado a saltarse las normas y a conseguir inmunidad gracias a ello. Es decir, el programa la quiere convertir en finalista pase lo que pase. Y lo delictivo está en que hay gente que llama y manda mensajes (muy caros) para votar. Es de locos.

¿Por qué Telecinco quiere que Olga esté en la final? Muy fácil. Es el único personaje más o menos interesante de la isla. No por ella (que no hace gran cosa y lo que hace es hacer trampas) sino por todo lo que hay a su alrededor fuera.

Con Rocío Flores defendiéndola en plató, Olga ha pasado a ser líder de una guerra pública entre los que creen a Rocío Carrasco y los que no. Y mientras, Antonio David Flores está en su casa viendo cómo sus ‘mujeres’ ganan dinero por él. Es muy triste.

Huele a tongo

El miércoles 21 de julio de 2021 era la primera parte de la final de SV2021’, Olga estaba nominada pero curiosamente Rocío Flores no acudió al plató a recoger a la mujer de su padre (y eso que se ha pasado meses defendiéndola). Esto huele a que se sabía perfectamente que Olga se iba a salvar.

Si uno lo piensa bien, la final de ‘Supervivientes 2021’ será un duelo entre dos mujeres: Olga y Rocío Carrasco. Es así de simple y de machista. Al final, son ellas las que pelean entre sí mientras que los machos (los verdaderos instigadores) se quedan bien a gusto en su casa.

La hipocresía de Telecinco

¿Despiden a Antonio David Flores para decir que son muy feministas y ahora le hacen un especial a su mujer y cómplice para lavar su imagen? No es que Olga no merezca hablar, es que, por esa regla de tres, Antonio David también. ¿Por qué él sigue sin trabajo y su mujer no?

Que no nos tomen el pelo: A Telecinco poco le importan los derechos de las mujeres. Todo lo que hacen lo hacen por dinero. Es lógico, hablamos de una empresa privada. El problema es que no pueden comercialidad con ciertos temas tan graves. Es digno de boicot.