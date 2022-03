El papelón de Carlota Corredera en su último ‘Sálvame’: ¿Qué será de ella? ¿Quién la sustituye?

Es el fin de una era. Carlota Corredera ya no volverá a ‘Sálvame’

La presentadora, directora, escritora, coach emocional, dietista, feminista, hija predilecta de Lugo y modelo ocasional, Carlota Corredera abandonó, el 25 de marzo de 2022, ‘Sálvame’, programa en el que ha estado vinculada desde hace 13 años.

Fue directora del programa y del ‘Deluxe’ desde 2009 pero fue en 2014 cuando decidió dar el paso al frente y se puso a presentar. Adelgazó 50 kilos tras dar a luz, hecho que aprovechó para escribir un libro sobre cómo consiguió su peso ideal, dio charlas de autoconfianza y , de repente, fue la chica de moda en Telecinco; presentaba lo que fuera (también lo hizo con ‘Cámbiame’) y estaba hasta en la sopa.

Luego volvió a engordar. Se acabó lo de lucirse tanto pero Carlota tuvo otro leitmotiv: la lucha feminista.

En marzo de de 2021 se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ y Carlota se posicionó visceralmente al lado de Rocío Carrasco. Se autoconvenció, la gallega, de que era la embajadora de la violencia de género, algo que muchos aplaudieron y otros criticaron con fuerza.

Y es que ha sido tanta (y tan polémica) la exposición pública de Corredera este último año que ha terminado de quemar al personaje.

A esto le unimos que ‘Sálvame’ está en la cuerda floja, el futuro de Carlota es inquietante.

Nuevos proyectos, viejos compañeros

Según comunicó la productora, La fábrica de la tele, Carlota abandonó ‘Sálvame’ para hacer un programa nuevo, ideado por ella misma.

Hay muchas preguntas en el aire: ¿Por qué ha de irse de ’Sálvame’ si otras veces ha compaginado el programa con otros espacios? ¿Será en Telecinco? Lo dudamos, sabemos de buena tinta que Paolo Vasile ya no confía tanto en ella y no está en sus planes darle un programa. Además, La fábrica de la tele no pasa por su mejor momento con Mediaset.

Y es que, además de Carlota, también se despidieron, el 25 de marzo de 2022, los directores más reconocidos de ’Sálvame’, David Valldeperas y Alberto Díaz.

Suponemos que los tres, presentadora y directores, se irán al nuevo proyecto pero no sabemos nada porque dicen poco.

Así fue el adiós a Carlota

El caso es que en ese su último ‘Sálvame’, Carlota apareción en plató sin guión (eso decían) porque le dieron varias sorpresas. La primera; Terelu Campos cantándole una canción de julio Iglesias (no había necesidad). Luego, reporteros y colaboradores le dieron las gracias por estos últimos 13 años.

También entró Jorge Javier Vázquez por teléfono, quien comenzó riéndose de ella:

Oye, lo que no entiendo es que, en tu último día, hayas permitido que haya tanta gente en el plató. Después de 13 años no se me ocurre nada en especial porque formas ya parte de mi vida y lo vas a seguir siendo. Lo que vas a hacer es muy sano. Somos titiriteros y a veces hay que recoger la lona e irse a otro lado. No somos funcionario.

Ella, emocionada, dijo:

No se me ocurre otro trabajo tan bonito como este.

Lueg, Gema López le cantó otro tema a la presentadora (De verdad, no).

Por cierto, según Yotele, será Terelu Campos la que sustituya a Carlota como presentadora de ‘Sálvame’.