Nueva bronca sin precedentes entre Marta Riesco y Alessandro Lequio: “¡No eres ejemplo de nada!”

Marta Riesco es una alumna prodigio de su maestro. Antonio David. Como bien hace el exguardia civil, su novia, cuando es atacada, en vez de defenderse con argumentos, opta por hacerse la víctima y sacar mierda de sus contrincantes. Esto fue lo que ocurrió el 31 de marzo de 2022 en ‘El programa de Ana Rosa’.

Marta Riesco, al fama y el “robado pactado”

El 30 de marzo de 2022, Marta Riesco se levantó a las cinco de la mañana no para editar vídeos de ‘El programa de Ana Rosa’ sino para ver su exclusiva en la revista Semana y una portada junto a Antonio David Flores que demuestra todo lo pensábamos de esta mujer: que quería ser famosa.

Ella, que desde que se descubrió su relación con el exmarido de Rocío Carrasco y de Olga Moreno, dijo que no quería ser personaje, que su profesión es ser periodista, al final ha caído y se ha dejado tentar por el dinero y la fama. Eso y que como Antonio David está en la ruina, bien les compensa el cheque de una exclusiva.

Siempre pasa lo mismo con este señor: son sus mujeres (esposas e hija) las que ganan dinero por él…

Luego, en ‘El programa de Ana Rosa’, la reportera no quiso aclarar si había cobrado o no por las fotos y seguía argumentando que ella no es personaje (de verdad, basta).

Pero, además, se enfadó con su compañero Alessandro Lequio por llamarla “amante”, algo que según ella es el peor insulto que le pueden hacer. ¿Pero es que no es la amante de un señor?

El caso es que esta bronca no se quedó ahí y al día siguiente, 31 de marzo, la tensión entre ambos colaboradores explotó.

La gran pelea

Primero, ese jueves, Lequio habló de lo que había sucedido la jornada anterior:

Marta sabe muy bien cómo funciona los medios y Antonio David vive de ellos desde el siglo pasado. Me parece absurdo pensar que no vayan a cobrar por el reportaje. No voy a criticar a nadie por cobrar ni por mentir. Pienso que la negación en cierto sentido forma parte del juego mediático y no lo considero mentira. Lo que me parece absurdo es que se ofenda conmigo por haberla llamado amante. Mientras Antonio David fingía ser el marido entregado, ella era la amante, el lenguaje es así. Ayer era la amante y mañana será la madrastra.

En esto apareció Marta Riesco, muy cabreada, para enfrentarse a Lequio:

Estoy harta de los descalificativos y de que me llames amante, el que más sabes de amantes de toda España eres tú y me parece que eres el primero que no debería referirse a ese término para hablar conmigo

Y así, la periodista copió la técnica de su amante (porque lo es): hacerse la víctima y atacar al contrario con cosas que nada tienen que ver con su asunto. Todo para no argumentar: