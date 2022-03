Marta Riesco se quita la careta tras su portada con Antonio David y la lía parda en directo

Marta Riesco ya es personaje con todas las letras. Una mujer más que cae en la trampa (comercial) de Antonio David.

El 30 de marzo de 2022, Marta Riesco se levantó a las cinco de la mañana no para editar vídeos de ‘El programa de Ana Rosa’ sino para ver su exclusiva en la revista Semana y una portada junto a Antonio David Flores que demuestra todo lo pensábamos de esta mujer: que quería ser famosa.

Ella, que desde que se descubrió su relación con el exmarido de Rocío Carrasco y de Olga Moreno, dijo que no quería ser personaje, que su profesión es ser periodista, al final ha caído y se ha dejado tentar por el dinero y la fama. Eso y que como Antonio David está en la ruina, bien les compensa el cheque de una exclusiva.

Siempre pasa lo mismo con este señor: son sus mujeres (esposas e hija) las que ganan dinero por él…

Pero lo más surrealista de la portada de Semana fue la justificación que ella misma dio en ‘El programa de Ana Rosa’.

La reportera y cantante (sí, sí, que por si no lo saben, ha saca un single) dijo estar «muy contenta» tras la publicación de las fotografías y explicó:

No voy a hablar nada de eso, si se ha cobrado o no se ha cobrado, ni qué es ni qué no es…