Momento más que incómodo entre Joaquín Prat y Alessandro Lequio por un comentario repulsivo

Ni un día sin un comentario escandaloso de Alessandro Lequio. El del 11 de mayo de 2022 molestó al mismísimo Joaquín Prat. Y todo por estar hablando, en ‘El programa de Ana Rosa’ de ‘Supervivientes 2022’, en especial del concursante más díscolo, Rubén.

Rubén Sánchez, novio de Enrique del Pozo es, sin duda, el concursante más desagradable de ‘Supervivientes 2022’. Fue el primero es ser desterrado ya que no se llevaba bien con sus compañeros pero en su aislamiento, el culturista perdió los nervios con los cámaras del programa.

Pero la actitud del concursante fue tan surrealista que llegó a desnudarse por completo para que las cámaras no le enfocaran.

Y mientras, en España, el cantante y productor, Enrique del Pozo no le hacía ningún favor , quejándose de todo, enfadándose con los responsables del reality y haciéndose la víctima.

Tras unos días compartiendo playa con Charo Vega, Rubén ha vuelto a estar sólo en su destierro y ha cambiado de actitud.

Ahora, al culturista le ha dado por cantar canciones dedicas a su novio. No, no es una broma.

Mi del Pozo, mi vida, te quiero, sí, mi amor. El día del reencuentro… va a ser enorme. La distancia nos marca, pero el amor no cesa, no

Entona el culturista mientras piensa en su pareja.

Los colaboradores del Club Social de El programa de Ana Rosa aprovecharon, el 11 de mayo de 2022, para comentar la situación.

Joaquín Prat, dijo sobre Rubén:

Una opinión que fue compartida por el resto de sus compañeros.

Sin embargo, Lecquio, fiel a su estilo, dijo:

Yo solo pido una cosa. Por favor, no tener que ver la imagen del reencuentro. No ver a Rubén arrojándose encima de Enrique del Pozo para comerle a besos. Eso no.