Mercedes Milá termina rendida a los pies de Ayuso después de criticarla: «Lo siento, Isabel»

Hasta Mercedes Milá, tan progresista ella, ha admitido todo lo bueno que ha hecho Isabel Díaz Ayuso en los últimos años.

En 2020, en el programa ‘Liarla Pardo’ en laSexta, la presentadora, Mercedes Milá, al ser entrevistada y preguntada por Isabel Díaz Ayuso, menospreció a la política del PP por su pasado:

Años después, el 21 de mayo de 2022, la exconductora de ‘Gran Hermano’ visitó ‘laSexta Noche’ y volvió a hablar de la presidenta de la Comunidad de Madrid pero en otros términos.

Cuando le recordaron a Milá sus palabras sobre Ayuso, admitió:

Era verdad eso, pero a su vez, yo no tenía conocimiento de hasta qué punto esta chica tenía dentro tanto potencial.

No me parecía suficiente para ser presidenta de la Comunidad de Madrid. No sé, pero bueno, me equivoqué, lo siento, es así, lo siento, Isabel