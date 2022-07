El insólito debut de Joaquín Prat en ‘Ya es mediodía’: ¿Lo ha hecho mejor que Sonsoles Ónega?

Ya se ha zanjado la crisis que creó Sonsoles Ónega en Mediaset. Joaquín Prat se ha hecho cargo de ‘Ya es mediodía’ y , como era de esperar, lo ha hecho muy bien.

Tormenta en Mediaset: así se fue Sonsoles Ónega

Fue la noticia bomba de la temporada en televisión. En un comunicado de prensa, el 11 de julio de 2022, Atresmedia confirmó que Sonsoles Ónega había fichado por el grupo de comunicación.

La periodista, comunicadora y escritora se incorpora a la competencia después de años ligada a Mediaset donde la convirtieron en una estrella emergente gracias a ‘Ya es mediodía’, ‘Ya son las ocho’ y galas en prime-time de realities.

En poco tiempo, Ónega, que venía de ser reportera en TVE, se convirtió en una estrella gracias a Mediaset. A ella le dieron, en poco tiempo, más oportunidades que a muchos que llevan años allí.

Si uno ve la evolución de la periodista es alucinante. Cuando comenzó ‘Ya es mediodía’ no estaba ubicada y menos en temas que no eran políticos (en la ‘Hora Fresh’ se perdía con los personajes del corazón y no encontraba el tono adecuado).

Pero Ónega se puso las pilas ( y la enseñaron bien) y poco a poco (con una gran campaña por parte de la cadena y de la productora) se consolidó y se convirtió en una gran baza para Mediaset. Un personaje querido y respetado por la audiencia.

Pero su marcha repentina supuso todo y cataclismo en Mediaset, obligando a la cadena a mover ficha a de manera inmediata.

Mediaset reaccionó a la marcha de Ónega anunciando quesería Joaquín Prat su sustituto en ‘Ya es mediodía’, dejando este ‘Cuatro al día’, siendo sustituido por Ana Terradillos.

El insólito debut de Joaquín Prat en ‘Ya es mediodía’

Y así llegamos al 18 de julio de 2022, día en el que debutó Joaquín Prat en ‘Ya es mediodía’. El presentador sólo tuvo que cambiar de plató en 30 segundos.

Y es que Prat sigue al frente de la última hora de ‘El programa del Verano’ y el plató de ‘Ya es mediodía’ está ahí mismo.

No me fallen, que hoy debuto.

Dijo Prat para, tras una pausa publicitaria y la cabecera del programa (todo en menos de medio minuto), apareció en el plató de ‘Ya es mediodía’.

Debuto en este santo programa, espero estar a la altura de estos fantásticos colaboradores y de un formidable equipo como el que tenemos. Sean pacientes conmigo, pero ya me iré soltando

Tampoco le hizo falta. Joaquín estuvo como siempre: rápido y directo. Es una bestia televisiva y la mejor opción para sustituir a Ónega.

Puede que esa transición insólita, en la que un presentador pase de un programa a otro en cuestión de segundo, ejemplifique algunas de las carencias que tiene Mediaset: Parece que estás viendo todo el día el mismo programa, con los mismos personajes y en platós casi idénticos. Esto es verdad y Telecinco se está desgastando por ello (entre otras muchas cosas).

Pero en este caso sí es un acierto poner a Prat, quien consigue grandes audiencias en la hora final de ‘El programa de Ana Rosa’ y puede arrastrar a ese mismo público.

Además, Joaquín Prat es lo suficientemente profesional como para cambiar de registro en ‘Ya es mediodía’.