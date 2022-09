‘El programa de Ana Rosa’: bronca brutal entre Patrcicia Pardo y Mayka Navarro

Nuevo momento tenso en ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco)

Durante la madrugada del domingo 25 de septiembre de 2022 se produjeron varios disturbios durante las fiestas de la Mercè en Barcelona.

Al día siguiente, en ‘El programa de Ana Rosa’ la reportera Mayka Navarro informó del asunto desde la capital condal y aseguró que el el dispositivo policial había sido «adecuado»

En esto intervino Toni Castejón, portavoz del sindicato de Mossos en Cataluña. Señalando que con con el precedente de «50 detenidos, 83 heridos y 13 apuñalados» el año pasado, se ha establecido este año un dispositivo de «cuatro furgonas de brigada móvil, dos más de lo que hay cualquier viernes o sábado normal».

Algo que otro tertuliano, Dani Montero, apoyó:

Tal y como recoge el portal Bluper, la colaboradora Cruz Morcillo señaló que en un año se ha cometido un «40% más de infracciones y 70% más de hurtos y riñas tumultuarias.

Desde Barcelona, Mayka Navarro se puso tensa y quiso desmentir a sus compañeros:

No estoy muy de acuerdo con las reflexiones que hacéis en la mesa. Aunque parezca mentira, la región policial de Barcelona es un oasis con respecto al resto de Cataluña. (…) Eso no quita que hay un problema de falta de presencia policial, aunque Mossos estuvo siete años sin promociones, las últimas están cubriendo jubilaciones y bajas, aún no están subiendo.