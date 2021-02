El troleo de Ana Rosa y su equipo a Mayka Navarro: «¡Por fin ya puedes ir al gimnasio!»

Conviene desengrasar de cuando en cuando en los programas de televisivión informativos, y más en esta época dantesca que nos ha tocado vivir.

Así que eso es lo que hicieron en El Programa de Ana Rosa este 5 de febrero de 2021 durante unos minutos, cuando el copresentador Jano Mecha charlaba con la reportera estrella de la casa, Mayka Navarro, y después se sumaba a la charla divertida la propia Ana Rosa Quintana.

Terminaba la espontánea comunicadora catalana de explicar los datos del coronavirus en Cataluña, cuando le soltaba el chascarrillo el periodista y aprovechaba para la ironía Mayka:

Jano Mecha: Muchísimas gracias, compañera, ¡y enhorabuena! Que el lunes ya puedes ir al gimnasio por lo que estás contando, que sé que eres muy fan del gimnasio.

Mayka Navarro: Uy, sí, lo estaba esperando… No dormía, Jano. ¡Estaba poniendo velas! A mí los restaurantes me dan igual, ¿pero el gimnasio? No vivía… El lunes voy a pedir hacer el directo y darte los datos desde la elíptica, ahí…