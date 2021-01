La bronca de Sonsoles Ónega a Mayka Navarro por liarla a lo salvaje en un directo

Mayka Navarro fue durante algún tiempo la reportera musa del procés, pero la mayor parte de las veces es una reportera dicharachera absolutamente genuina.

Muy aficionada a liarla en sus comparecencias en Mediaset, contando temas personales de diversa índole o hasta ligando en directo, -también suele dar la información casi siempre de forma correcta-, este 7 de enero de 2021 la lió como nunca antes lo había hecho.

Fue en Ya es mediodía con Sonsoles Ónega en un directo, y a la presentadora no le quedó más opción que terminar por abroncar a la reportera:

Sonsoles: ¿Qué había pasado Mayka, qué te había desconcertado?

Mayka: No, un grupo de vecinos de aquí del barrio que me estaban… No, no es verdad. Estaba mintiendo. Simón, ya está. Ya lo digo. Simón. No lo pensaba decir y lo digo.

Sonsoles: Ah, ¿el perro? ¿Dónde está?

Mayka: Pues lo he acabado encerrando en el portal, porque en mitad del directo ha cruzado la calle en rojo. Yo estaba hablando contigo y mirando de reojo y unos vecinos lo han parado. Me he dado cuenta de que no podía concentrarme y me sabe fatal.

Sonsoles: Pero vamos a ver Mayka Navarro, ¿por qué el perro no lleva correa?

Mayka: Porque Simón es un poco salvaje.

Sonsoles: ¡No, Mayka Navarro! ¡Los perros tienen que ir atados!