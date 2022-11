Risto Mejide deja tiritando a Irene Montero para defender a Pablo Motos: “¡Es indecente!”

El mundo de la comunicación se ha posicionado en masa a favor de Pablo Motos en su guerra contra Irene Montero. El último en alzar la voz ha sido Risto Mejide

Todo comenzó a raíz de una campaña publicitaria lanzada por el Ministerio de Igualdad en la que se acusa a Pablo Motos de ser un machista.

En concreto, en el fragmento en el que se alude al showman de Atresmedia, se le afea que en una entrevista a Elsa Pataky le hiciera una pregunta sobre si duerme o no con ropa interior sexy.

En realidad, en el anuncio no se dice nombre alguno pero Motos se dio por aludido y respondió en directo a Irene montero, muy enfadado.

El problema, como el propio Motos recordó, es que la actriz y modelo acudió al plató cuando se encontraba en plena campaña promocional de una firma de lencería diseñada para dormir.

O, lo que es lo mismo, aunque la pregunta pudiera parecer picante, tenía todo el sentido y solo hay que escuchar la respuesta de la propia Pataky para percatarse de que no había ninguna maldad ni ningún amarillismo en la cuestión lanzada por el presentador de ‘El Hormiguero’.

En esto, Pablo tiene razón. Lo malo es que provocó que en redes sociales empiecen a aparecer vídeos de él en su programa tocando el culo a sus invitadas, sexualizando cualquier tema, incomodándolas, intentado besarlas sin su consentimiento…

El 29 de noviembre de 2022, en ‘Todo es Mentira’ se debatió sobre este asunto pero centrándolo en la disputa que han tenido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y Rita Maestre (Podemos) después de que el primero apoyase a Motos.

Tras un vídeo de la noticia, en la mesa de debate de ‘Todo es mentira’, la tertuliana Pilar López de la Granja apoyó al presentador de ‘El Hormiguero’:

Él no ha hecho nada. ¿Ya no se pueden hacer bromas? Siempre que sea sano y no se insulte a nadie, forma parte de la vida. No me cabe en la cabeza, la gente en la calle tampoco lo entiende. ¡Cómo podemos estar hablando de esto cuando están saliendo violadores a la calle! Claro que se puede hacer una broma, ¡cómo no se va a poder hacer una broma!