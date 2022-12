Jorge Javier Vázquez habla sobre el fin de ‘Sálvame’ y destroza a Paz Padilla: “Hay que ser mala”

Jorge Javier Vázquez siempre haciendo amigos…

El presentador catalán, poco dado a morderse la legua, ha vuelto a crear pol´`emica al hablar, primero de la que fue su compañera en ‘Sálvame’, Paz Padilla. Y luego, ha hecho una reflexión sobre el posible final del mítico programa de Telecinco que lleva meses perdiendo audiencia.

El presentador se sentó frente al youtuber Malber para hacer promoción de su último libro y, de paso, contestar preguntas sobre su trabajo en Telecinco y sobre la mismísima Paz Padilla, la presentadora de ‘Sálvame’ que fue despedida tras una bronca con Belén Esteban por las vacunas pero que la cadena volvió a contratar por miedo a una demanda.

Dijo el presentador pero cuando Malbert le animó a que explicase más cosas sobre Paz Padilla pero el catalán se negó:

Por otro lado, Vázquez publicó, el 7 de diciembre de 2022, un post en su blog personal de la revista Lecturas en el que reflexiona sobre el posible final de ‘Sálvame’

Están escribiendo en tantos sitios que me van a echar de Mediaset que esta noche he soñado que un par de directivos me reunían en un despacho y me decían: “Adiós, muy buenas”. No me daba tiempo a experimentar ninguna emoción porque justo en ese momento me he despertado. Lo de siempre, vamos, que abres el ojo justo cuando la película se pone interesante. Y la verdad es que me hubiera venido de perlas que el sueño se alargara una media horita para ayudarme a solucionar algo que me está pasando últimamente.

Os cuento. Durante todo este mes que llevo de promoción con ‘Antes del olvido’ no ha habido entrevista en la que no se me haya preguntado qué haría si acabara ‘Sálvame’, y en cada una de ellas he intentado introducir alguna nota original sobre una misma base porque lo que no me perdonaría es que mis entrevistas olieran a pescado congelado. De entrada, he contestado lo mismo a todos los colegas: “Si se acabara ‘Sálvame’ no idearía ningún plan a corto plazo”. Sí tengo muy claro, por ejemplo, que no me liaría a dar entrevistas explicando cómo me encuentro o elucubrando sobre mi futuro. Además, seguro que ya se encargarían los distintos medios de referirse a la situación. Creo que me gustaría pasar días en casa ordenando muebles, armarios, desprendiéndome de todas aquellas cosas que ocupan espacios innecesarios. He empezado ya con los CD –los he regalado todos– y con los DVD. En cuanto a estos últimos, tengo que confesar que me he quedado con algunos por motivos sentimentales: un pack con todos los conciertos de Frank Sinatra, algunas temporadas de ‘El ala oeste de la Casa Blanca’, todos los capítulos de ‘Anillos de oro’ y la película ‘Tal como éramos’. Una vez ordenada la casa, ¿qué haría? Pues seguir viviendo. Sin más. A ver si os pensáis que la gente que trabajamos en la tele tenemos un chip especial en la cabeza que nos hace ver con mayor claridad nuestra existencia. Pues no.