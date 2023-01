Risto Mejide denuncia el doble juego de Mediaset: la cadena ceba una entrevista y acaba censurando la pregunta clave

Hay censura en Mediaset y Risto Mejide, el que se cree paladín de la justicia, se ha revuelto en directo.

El 24 de enero de 2023 se emitió una nueva entrega de Viajando con Chester en Cuatro en la que Risto Mejide entrevistó Máximo Huerta y a Tita Cervera. De hecho, se cebó mucho, durante las promociones, una pregunta muy polémica que el publicista le había hecho a la baronesa Thyssen.

La pregunta en cuestión era: “¿Es Borja (hijo mayor de la baronesa) el padre de tus hijas?”.

Pero, para sorpresa de todos, al final Mediaset decidió recortar esa parte de la entrevista. La censura, pues, fue descarada y en redes sociales, los espectadores no tardaron en quejarse.

Al día Siguiente, en ‘Todo es Mentira’, Risto Mejide afrontó la polémica sin morderse la lengua y atacó a su empresa sin miramientos:

Me comprometo a cosas y tengo que cumplirlas. Yo no decido lo que se emite o lo que no se emite, pero considero que puedo discrepar de las decisiones que se toman en esta casa y decirlo abiertamente, como he hecho siempre. Discrepo porque no la entiendo. Simplemente es una pregunta, y la otra persona tiene la libertad de contestarla. La pregunta está hecha a una mujer que está hablando de esas hijas. Le pregunto a la madre que tiene la potestad legal, la tutoría legal de esas menores, para saber de dónde vienen todas esas especulaciones sobre el origen biológico de esas dos menores. Y ya está, ella tendría la opción de aclararlo o no y ahí habría acabado todo

Las preguntas jamás ofenden o jamás deberían molestar si lo que buscan esa una verdad y, sobre todo, zanjar las especulaciones al respecto. Quería darle esa opción, y se la di porque además lo habéis visto en las promociones, porque me parecía lo más adecuado

Es que no entiendo la decisión de esta cadena de haber quitado esa pregunta y tampoco entiendo por qué, si era tan poco adecuada, hemos pasado toda la semana cebándola en las promociones. No lo entiendo, aquí hay algo que se me escapa, y como se me escapa, pues lo digo. Si alguien me lo explica seré feliz y os lo transmitiré a vosotros. Mientras tanto, esto es lo que hay. En fin