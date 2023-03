Toda la verdad sobre la ruptura entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira: ¿Quién ha sido infiel a quién?

Parecía una pareja sólida pero va a ser que no.

La tarde del sábado 4 de marzo de 2023, el programa ‘Fiesta’ se hizo eco de la ruptura entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira

La pareja habría puesto fin a su relación y hoy no solo se pudo confirmar desde el programa de Telecinco, sino que se dio un paso más a la hora de apuntar al motivo de esta separación: una infidelidad.

Recordemos que Anabel y Yulen se conocieron en ‘Supervivientes 2022’ poco después de que ella se divorciase de Omar Sánchez. Muchos no apostaban gran cosa por esta nueva relación pero, tras un año, todo parecía ir de maravilla hasta ahora.

En la pareja ha habido una infidelidad que ha supuesto una crisis que ha derivado en una ruptura. Tal y como afirmó el colaborador de ‘Fiesta ’Jorge Moreno, Anabel y Yulen ya no están juntos por culpa de una tercera persona. Es más, ha habido una infidelidad por parte de él, según la información que manejaban varios colaboradores del programa.

Esta deslealtad habría tenido lugar mientras la joven se encontraba en América junto a su tía, Isabel Pantoja, durante la gira de la tonadillera. Emma García aprovechó para enviar un cariñoso mensaje a Anabel.

A Iván González le llegó un mensaje en directo que apuntaba a la identidad de la joven con la que Yulen Pereira habría sido infiel a Anabel Pantoja: se trata de Melania Puntas, una conocida influencer y modelo (fue Miss Élite). Les habrían visto juntos en un conocido restaurante y discoteca dándose “besos”.

Melania se lo negó a Alejandra Rubio minutos más tarde.

Alejandra Rubio opinó que quizás el motivo de la ruptura no es la infidelidad en sí, sino que la sobrina de la tonadillera tuviera «una nueva ilusión», algo que dejó en shock a muchos. La hija de Terelu Campos argumentó su opinión:

Conoció a un chico antes de irse a la gira, según me dicen y es una persona muy de confianza.

Ante esto, la también tertuliana de ‘Fiesta’, Amor Romeira -amiga íntima de Anabel- explotó. Le parecía injusto que tachasen a Anabel de «tener una nueva ilusión» cuando «ella llega de la gira con la ilusión de ver a su novio y él la deja». Es la propia Amor quien le habló de estas infidelidades dos días después de que Yulen cortase con ella.

Yo le conté todo y ella me dijo ‘ahora entiendo por qué me ha dejado’, pero yo no sabía que lo habían dejado»