Batacazo sin precedentes de Julia Otero y Rocío Carrasco en TVE por el que les puede caer una demanda

El feminismo rancio de TVE ha tocado fondo.

‘Días de Tele’, presentado por Julia Otero en La 1, emitió el miércoles día 8 de marzo de 2023 un programa especial por el Día Internacional de la Mujer titulado El día que la mujer alzó la voz.

El programa partió de 1973, cuando Massiel fue censurada por reivindicar sus derechos y que recordará a mujeres que han hecho historia en la pequeña pantalla por no haber callado lo que tenían que decir.

El morbo vino de la mano de Rocío Carrasco, quien se sentó en TVE después de haber sido vetada (ella y todo su entorno) de Mediaset España.

Se crea uno su testimonio o no, es innegable el impacto social que tuvo ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ en el que la hija de Rocío Jurado denunciaba a su ex marido, Antonio David Flores, como un maltratador.

También estuvieron en el programa la actriz y directora Leticia Dolera, la actriz Jedet, y Raquel Orantes (hija de Ana Orantes, asesinada por su exmarido después de denunciar malos tratos en un programa de televisión).

Audiencia desastrosa

A pesar del furor desatado en redes sociales por ver de nuevo a Rocío Carrasco en un plató, ‘Días de tele’ registró un raquítico 6,8% de cuota, su segunda peor marca -el mínimo fue el 6,2% del 15 de febrero- en el prime time de La 1. Perdió contra ‘El círculo de los famosos’ (11,2% en Antena ), ‘Planeta Calleja’ (9,3%) o ‘Reacción en cadena’ (8,6%). Solo superó a ‘El Objetivo de Ana Pastor ‘(4,7%). En número de espectadores sí mejoró (854.000) porque adelantó su emisión a las 22.00, cuando el consumo es mayor.

Con estos datos, Días de tele pierde seis décimas respecto a la semana pasada y está casi cinco puntos por debajo de la marca que logró el día de su estreno, cuando arrancó con un prometedor 11,5% que inmediatamente se desinfló.

Rocío Carrasco: llamada de Pedro Sánchez, guerra judicial, “falso feminismo” y la ‘locura’ de Antonio David

Como decíamos, en redes se formó mucho revuelo antes de la emisión del programa. Era de esperar. Los ‘carrasquistas’ se volcaron con su ídolo pero, al final, la audiencia ha dictaminado que la ‘marea fucsia’ no tiene tanto poder de convocatoria.

Por otro lado, los de la ‘marea azul’, alegaban que hacer un programa por el 8M con Rocío Carrasco a a la cabeza era ir en contra del feminismo, ya que ella, al final, “no es buena madre” (eso dicen).

Para los de la ‘charca azul’ sólo decirles una cosa. Antonio David Flores trató de frenar la entrevista de su exmujer en TVE justo un día antes. Según avanzó ‘El Confi TV’, los abogados del ex guardia civil enviaron un burofax a la pública para evitar que en el transcurso del programa se realice cualquier tipo de imputación de delito falso contra su cliente, si no, tomarían medidas legales.

Es decir, Antonio David quería denunciar a la cadena pero no a su ex, quien le acusa directamente de maltratador. ¿Por qué? Porque no quiere reabrir el caso. Puede que llegue tarde.

Y es que, ante Julia Otero, Carrasco aseguró que:

No se ha reabierto nada, estamos estudiando la reapertura.

Además, habló de su docuserie y de que el mismísimo Pedro Sánchez la llamó para mostrarle su apoyo.